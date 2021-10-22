KEİ Ofisi’nden Beyarmudu’na 10 Yılda 25 Milyon Tl Destek

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi’nin son on yıl içinde KEİ Ofisi’nin 25 milyon TL’yi aşan desteğiyle, Beyarmudu Belediyesi’nde altyapı çalışmaları ve sosyal kültürel projeler sürdürülüyor.

KEİ Ofisi’nden verilen bilgiye göre, ofisin destek verdiği belediye hizmet binası, sağlık ocağı, spor sahası, altyapı yatırımları, asfalt-kaldırım yapımı, araç alımı, köy ve ova yollarının yapım ve onarımı, köy meydanı ve açık pazar yapımı, düğün alanı rekreasyon projesi, köy kadın kursu aktivite merkezi ile sosyal ve kültürel projeler, Beyarmudu’nun altyapı sistemini güçlendirmeyi ve refah seviyesini artırmayı amaçlıyor.

Açıklamaya göre, Beyarmudu Belediyesi’nin gelişmesini sağlayan, 2011-2020 yıllarında hayata geçirdiği çok sayıdaki projeye, KEİ Ofisi 25 milyon 166 bin 792 TL finans desteği sağladı.

KEİ Ofisi’nin, 2011-2020 yıllarında finans desteği verdiği projeler şöyle açıklandı:

Beyarmudu Ana Caddenin Kaldırım Altyapı ve Işıklandırılması Projesi, Çevre Temizlik Projesi, Eko Köy Meydanı Projesi, Ova Yollarının Tamiri Projesi, Çöp Kamyonu Alımı Projesi, Ana Caddenin Kaldırım, Altyapı, Yağmur Suyu Beton Drenaj Kanalı Projesi, Güvercinlik Bölgesi Çevre Projesi, Çayönü ve Güvercinlik Köyünün Köy İçi Yollarının Asfaltlanması Projesi, Pile Köyü Spor Sahası, Sağlık Ocağı Yapımı ve Okul Tamiri Projesi, Güvercinlik Köyü Mezar Duvar Projesi, Çevre Temizlik Projesi, Ova Yollarının Tamiri Projesi, Bağlı Köylerin Köy İçi Yollarının Asfaltlanması, Polis Karakol Binasının Belediye Hizmet Binasına Dönüştürülmesi Projesi, Türkmenköy Mezarlık Çevre Duvarı Projesi, Güvercinlik Köyü Köy Kadın Kursu Aktivite Merkezi Projesi, Belediye Hizmet Binası Çevre Düzenleme Projesi, Okul Öncesi Eğitim Merkezi Projesi, Güvercinlik Köyüne Meydan Yapım Projesi, Türkmenköy Meydan Yapım Projesi, Ana Caddenin Kaldırım, Altyapı, Yağmur Suyu Beton Drenaj Kanalı Tamamlama Projesi, Belediye Kültür Parkı ve Çevre Düzenleme Projesi, Halı Saha Yapım Projesi, Ova Yollarının Tamiri Projesi, Kabristanlık Düzenleme İşleri, Ana Cadde Kaldırım, Altyapı, Yağmur Suyu Beton Drenaj Kanalı II. Etap, Köprülü Düğün Alanı Rekreasyon Projesi, Türkiye'den Gelen Su Acil Tamir Giderleri Projesi, Güney Mesarya Sosyal Tesisleri IV. Etap Açık Pazar Projesi, Köyiçi Yolların Asfaltlanması Projesi, Kaldırım Yapımı ve Düzenlemesi İşleri, Beyarmudu İlkokulu Tribün Üzeri Kapatma, Beyarmudu Kültür Evi Mefruşat Alımı, Kabristanlık Düzenleme İşleri (Tamamlama Projesi), Güney Mesarya Sosyal Tesisleri IV. Etap Açık Pazar Projesi.