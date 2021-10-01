KEİ Ofisi'nden, Girne Belediyesi’ne 58 milyon 455 bin 34 TL'lik kaynak aktarımı

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi, Girne Belediyesi’nin 2011-20 döneminde hayata geçirdiği projelere 58 milyon 455 bin 34 TL kaynak aktarımı yaptığını bildirdi.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi, Girne Belediyesi’nin 2011-20 döneminde hayata geçirdiği projelere 58 milyon 455 bin 34 TL kaynak aktarımı yaptığını bildirdi.

KEI Ofisi tarafından yapılan açıklamada, KEİ’nin KKTC’nin gözde turizm kenti Girne’nin alt yapı ve çevre düzenlemeleri ile kültürel ve sosyal projelerle gelişmesine destek verdiği, Girne kentinde yaşayanların yaşam kalitesini artıracak projelere desteği sürdürdüğü belirtildi.