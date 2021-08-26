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KEİ’den 27 Hayvan Üreticisine Soğuk Zincir’e Geçiş İçin 500 Bin TL Hibe

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KEİ’den 27 Hayvan Üreticisine Soğuk Zincir’e Geçiş İçin 500 Bin TL Hibe
KEİ’den 27 Hayvan Üreticisine Soğuk Zincir’e Geçiş İçin 500 Bin TL Hibe

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi, 27 hayvan üreticisine soğuk zincire geçiş için gerekli ekipmanlarına alınmasına yönelik 500 bin TL hibede bulundu.

KEİ’den verilen bilgiye göre, hibe, süt ve süt ürünlerinde hijyen ve kalitenin artırılması çalışmalarına destek projesi çerçevesinde yapıldı.

Projede sıcak süt veren hayvan üreticilerinin, sütün üretimden işlenmesine kadar soğuk tutulması sürecini kapsayan soğuk zincire veya soğutulmuş süt üretimine geçişlerinin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Hibe, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması uyarınca, Tarımsal Hibe ve Yatırım Desteği Programı Projesi; Süt Sağım Makinesi ve Süt Soğutucu Depo Yatırımları Desteği Proje kapsamında, süt ve süt ürünlerinde hijyen ve kalitenin artırılması kapsamında yapıldı.

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