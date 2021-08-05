  • BIST 1.417,580
  • Altın 497,67
  • Dolar 8,5350
  • Euro 10,0900
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAKTTB'den Hamileler İçin Aşı Uyarıları

KEİ'den “KKTC’nin Girişimci Çocukları Projesi”ne finans desteği

» »
Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi, GİKAD ve GİAD'ın “KKTC’nin Girişimci Çocukları Projesi” adıyla birlikte yürüttüğü projeye finans desteği verdiğini açıkladı.
KEİ'den “KKTC’nin Girişimci Çocukları Projesi”ne finans desteği

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ve Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği’nin (GİAD) “KKTC’nin Girişimci Çocukları Projesi” adıyla birlikte yürüttüğü projeye finans desteği verdiğini açıkladı.

KEİ Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre proje, KKTC genelindeki ortaokul düzeyinde 6. ve 7. sınıflarda eğitim alan öğrencilerin, girişimcilik kavramını tanımalarını ve genel olarak girişimci düşüncenin temellerini öğrenmelerini sağlamayı amaçlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın da destek verdiği proje ile öğrencilerin, hayal gücü, analitik yaklaşım, planlama, problem çözme, yenilikçilik, risk alma ve sosyal iletişim gibi yeteneklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

“KEİ OFİSİ’NİN DESTEĞİ BİZLERE GÜÇ KATMIŞTIR”

GİKAD Başkanı Dr. İçim Çağıner Kavuklu, Projenin güçlü nesiller yetişmesine fayda sağlayacağına inandıklarını ifade ederek, “Projenin, GİAD ve GİKAD iş birliği ile yürütülmesi toplumun en çok ihtiyaç duyduğu dayanışma ruhunun yerleşmesine de katkı sağlayacaktır. Girişimci çocuklar projesinin hayata geçmesinde Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi’nin destek vermesi bizlere güç katmıştır” dedi.

GİAD Başkanı Muhit İnce de, proje ve KEİ Ofisi’nin desteğiyle ilgi şu değerlendirmeyi yaptı:

“KKTC’nin Girişimci Çocukları Projesi bir ilk olmakla birlikte, çocuklarımızın ilerideki meslek seçimlerine, hem de girişimcilik olgusunun hayatlarına teshirini anlamalarında çok büyük faydası olacağına inanmaktayız. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin projeye gösterdiği ilgi ve destek bizleri çok mutlu etmiştir.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yakın Doğu Üniversitesi’nin COVID-19'a karşı geliştirdiği koruyucu nazal sprey, Olirin markasıyla eczanelerde!05 Ağustos 2021 Perşembe 11:25
  • Ormanlık Alanlara ,Orman Yollarına  Giriş ve  Ateş Yakma Yasağı Uzatıldı05 Ağustos 2021 Perşembe 10:52
  • Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği, Doğal Afet ve Yangına Karşı Sigorta Teminatının Önemini Vurguladı05 Ağustos 2021 Perşembe 10:46
  • 27 Kişi ve 2 İş Yeri Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı05 Ağustos 2021 Perşembe 09:52
  • Alsancak'ta temizlik için palmiye ağacını yaktı, ateş kontrolden çıktı05 Ağustos 2021 Perşembe 09:49
  • Tatlısu'da hırsızlık, uyurken darp ettiler05 Ağustos 2021 Perşembe 09:47
  • İçinde uyuşturucu madde bulunan kargo polis kontrolüne takıldı05 Ağustos 2021 Perşembe 09:43
  • Çatalköy sakini aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi05 Ağustos 2021 Perşembe 09:40
  • Özersay, Maliye Bakanı ve Hükümete sorular yöneltti05 Ağustos 2021 Perşembe 09:34
  • Bilal Khan Pasha: ''KKTC'nin tanıtılması için atılan adımları destekliyoruz''05 Ağustos 2021 Perşembe 09:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti