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KEİ’nin Serdarlı Bölgesi Altyapı Yatırımlarına Finansal Desteği Sürüyor

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KEİ’nin Serdarlı Bölgesi Altyapı Yatırımlarına Finansal Desteği Sürüyor
KEİ’nin Serdarlı Bölgesi Altyapı Yatırımlarına Finansal Desteği Sürüyor

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği (KEİ) Ofisi, Serdarlı bölgesinin altyapı yatırımlarının tamamlanması amacıyla finansal destek sağlamaya devam ediyor. 


KEİ tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, destekle, “Kültür Evi ve Köy Misafirhanesi Yapım Projesi”, “Çok Amaçlı Sosyal Aktivite Merkezi”, “Açık Hava Düğün Salonu Projeleri”, “Çocuk Parkı ve Spor Aletleri Alımı” ve “Halı Saha Projeleri” hayata geçirilecek.


Su temini, kanalizasyon, çevre temizliği, yol düzenlemesi gibi temel belediyecilik faaliyetleri de kaynak ayrılan projeler arasında.


KEİ Ofisi, Serdarlı Belediyesi’nin gelişmesini sağlayan çok sayıdaki projeye, 2011-2020 yılları arasında güncel rakamlarla 36 milyon 413 bin 568 TL’lik finans desteği sağladı.

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DESTEK VERİLEN DİĞER PROJELER


KEİ Ofisi’nin, 2011-2020 yıllarında finans desteği verdiği projeler şunlar: 


“Tartı (Kantar) Aleti Kurulması Projesi,

İstinat Duvarı ve Beton Kanal Yapılması Projesi,

Bazı Bölgelerin Aydınlatılması Projesi,

Gönendere Köy İçi Yollarının Asfaltlanması,

Durmuş Dede Çevre Düzenlemesi,

Şebeke Projesi,

Belediye Binasının Elektrik Tesisatının Yenilenmesi,

Belediye Binasının Tamiri,

Çekirge Kamyon Alımı,

Çevre Temizlik Projesi,

Akım Temini Projesi,

Görneç Futbol Sahası Soyunma Odası Projesi,

Ergenekon Kırsal Kesim Arsaları İçme Suyu Projesi,

Yol Yapım Projesi,

Su Kuyusu Açma Projesi,

Cenaze Arabası, Çöp Kamyonu Alım Projesi,

Çevre Temizlik Projesi,

Tirmen ve Ergenekon Köylerine İstinad Duvarı Projesi,

Ova Yollarının Düzenlenmesi,

İçme Suyu Taşıması İçin Araç Kiralama ve Akaryakıt Gideri,

Mezarlık Duvarı Yapımı Projesi,

Pınarlı Çocuk Parkına Spor Aletleri Alınması,

Serdarlı-Ulukışla Elektrik Aydınlatma Projesi,

Ağıllar Bölgesi Elektrik Bağlama Projesi,

Görneç Kalavaç Arasındaki Dere Yataklarının Menfez Yapımı,

Pick-Up Araç Alımı, Serdarlı ve Bağlı Köylere Kaldırım ve Drenaj Yapım Projesi,

Serdarlı ve Bağlı Köylerde Sokak ve Caddelerin Asfaltlanması Projesi,

Köy Çocuk Parklarına Spor Aletleri Alım, Altyapı ve Çevre Düzenleme Projesi,

Ova Yollarına Çift Gözlü Köprü Yapım Projesi,

Tirmen Kültür Evi ve Köy Misafirhanesi Yapım Projesi,

Ergenekon Köyü Mezarlık Duvarının Tamiri,

Pınarlı Köyü Çok Amaçlı Bina Tamiri Projesi,

Araç ve Kaynak Atölyesi Tamiri ve Araç Filosuna Garaj Yapım Projesi,

Hayvan Barınağı Projesi,

Damperli Çekirge Kamyon Alımı,

3- 6 Yaş Grubu Kreş Binasının Restorasyonu Projesi,

Çok Amaçlı Sosyal Aktivite Merkezi ve Açık Hava Düğün Salonu Projesi,

Köyiçi Yolların Asfaltlanması Projesi,

Gönendere Köyü Halı Saha Yapımı Projesi,

Gönendere Köyü Kaldırım Projesi”

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