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Keir Starmer: İngiltere'de İşçi Partisi'nin yeni lideri

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Keir Starmer: İngiltere'de İşçi Partisi'nin yeni lideri
Keir Starmer: İngiltere'de İşçi Partisi'nin yeni lideri

İngiltere'deki ana muhalefet partisinin yeni lideri Keir Starmer oldu.

Ülkede 12 Aralık'taki genel seçimde tarihi yenilgi alan İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, tüm sorumluluğu kabul etmiş ve liderlikten çekileceğini açıklamıştı.

İşçi Partisi bugün, parti üyelerince oylamayla belirlenen yeni parti genel başkanını ve genel başkan yardımcısını açıkladı.

"Sir" ünvanı bulunan Keir Starmer, oyların yüzde 56,2'sini alarak parti liderliğine seçildi. Parti genel başkan yardımcısı da Angela Rayner oldu.

Keir Starmer, Twitter üzerinden yayınladığı teşekkür konuşmasında, İşçi Partisi'nin yeni lideri seçilmesinin "onur kaynağı ve ayrıcalık" olduğunu söyledi, bu görevin koronavirüs salgını nedeniyle başka dönemlerle kıyaslanamayacak bir zamanda geldiğine dikkati çekti.

'Virüs toplumumuzun kırılganlığını ortaya koydu'

İşçi Partisi'nin de, iktidardaki Muhafazakar Parti gibi önünde duran başlıca gündem maddesi, koronavirüs salgınıyla mücadele.

Keir gelecek haftaların "oldukça zor geçeceğini" ve pek çok kişinin "korkunç anlar yaşamak zorunda kalacağını" söyledi.

Salgından sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söyleyen Starmer, "Virüs toplumumuzun kırılganlığını ortaya koydu, gözümüzü açtı" dedi.

Hangi politikaları destekliyor?

İnsan hakları alanında çalışan bir avukat olan Keir Starmer, en zengin yüzde 5'lik kesimin vergilerinin artırılması, başta büyük şirketler olmak üzere vergi kaçırmanın önüne geçilmesi, sağlık sisteminin iyileştirilmesinin gayri safi yurt içi hasılanın artırılması kadar önemli bir hedef haline getirilmesi, önleyici bilim çalışmalarına yatırım yapılması, iklim kriziyle mücadelede parti politikalarının devam ettirilmesi ve küresel eylem çağrısı yapılması, insan haklarının dış politikanın merkezine oturtulması, İngiltere'nin silah satışlarının gözden geçirilmesi gibi politikaları destekliyor.

Starmer, "şefkat ve haysiyet"e dayanan yeni bir göçmenlik sistemini de destekliyor.

Daha önce Gölge Brexit Bakanı olarak görev yapan Starmer, İngiltere'nin AB'de kalması için oy kullanmıştı ve iktidar partisinin süreci şeffaf bir şekilde yönetmesine yönelik çaba göstermişti.

Starmer 2015 yılında milletvekili seçilmişti.

Oxford Üniversitesi'nde eğitim gören Starmer, Karayipler'de ve Afrika'da idam cezasının kaldırılmasına yönelik davalarda da yer almıştı.

Keir Starmer, 1962 yılında başkent Londra'da doğdu.

İşçi Partisi'nin ilk milletvekili Keir Hardie'den ismini alan Starmer, avukat Victoria Alexander ile 2007 yılında evlendi. Çiftin 2 çocuğu bulunuyor.

İşçi Partisi üyeleri yeni liderleri için Şubat ayından beri posta ve e-posta yoluyla oy kullanıyordu. Oy verme işlemi Perşembe günü son buldu.

Oy verenler arasında son seçimlerin ardından partiye katılan yeni 114.000 üye de bulunuyor.

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