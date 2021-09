Kekik çayı ile bağışıklık sistemini destekleyin

Ekinezya, kuşburnu, zencefil, ıhlamur ve kekik gibi bitkileri kullanarak hazırlayacağınız çaylar, özellikle mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemini destekler, bulaşıcı hastalıklara karşı koruma sağlar. Ancak bitkilerin kaynatılarak değil, beş-yedi dakika arası demlenerek hazırlanması gerekiyor

Mevsim geçişlerinde ani sıcaklık değişimleri, havaların çabuk ısınıp soğuması gibi faktörler ile beraber halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı ve gribal enfeksiyonlar gibi birçok hastalık ile karşı karşıya kalınabiliyor. Diyetisyen Ceyda Çalışkan, mevsim geçişlerinde bağışıklığı kuvvetlendirmek için önerilerde bulundu… Özellikle yaz mevsiminden sonbahara geçiş döneminde havaların aniden soğuması, vücudun savunma mekanizmasının zayıflamasına neden olur. Soğuk algınlığı, yüksek ateş, boğaz ağrısı, nezle gibi birçok hastalıkla savaşabilmek için güçlü bir bağışıklık sistemine ihtiyaç vardır. Bu noktada bağışıklığı güçlendiren besinlere sofralarınızda yer vermelisiniz.



BAHARATLARDAN FAYDALANILMALI

1. Zencefil: Hazımsızlık, bulantı, mide ağrısı gibi rahatsızlıklarda tedavi edici özelliği olan zencefil, bağışıklık sisteminin güçlenmesine de destek sağlar.

2. Zerdeçal: Solunum sistemi rahatsızlıkları, romatizmal ağrılarda kullanılan anti-inflamatuar özellikte olan zerdeçal, vücudumuz için güçlü bir savaşçıdır.

3. Kekik: Yemeklere ekleyerek harika lezzetler elde ettiğimiz kekik baharatı, aynı zamanda C vitamini ve antioksidanca zengin içeriğe sahiptir. Soğuk algınlığı, nezle gibi rahatsızlıklardan korunmak için pratik şekilde hazırlayabileceğimiz kekik çayı ile bağışıklık sistemini desteklemek mümkün.



SEBZE-MEYVE TÜKETİMİ

Hormonlar ve kimyasal ilaçlar özellikle zamanında yetiştirilmeyen meyve ve sebzelerde çok fazla kullanılıyor. Mevsiminde yetişen sebze ve meyveler hem daha lezzetli, hem de besin içeriği açısından daha zengin ve ekonomiktir.



OMEGA 3 VE E VİTAMİNİ ÖNEMLİ

Güçlü bir bağışıklık sistemi için A, C, E vitamini içeren sebze ve meyveleri daha çok tercih etmeliyiz. Mevsiminde kahvaltıda tüketeceğiniz 2 orta boy tatlı yeşil biber ile günlük yeterli C vitamini alabilirsiniz. Bunun yanı sıra kavun, mango, kayısı gibi sarı meyveler ve ıspanak, pazı gibi yeşil yapraklı sebzelerde bol bulunan A vitamini ile vücudunuza destek sağlamak mümkün. E vitamininden zengin badem, fındık, fıstık gibi yağlı tohumları da unutmamak gerek. Hem zengin lif içeriği ile sindirimi destekliyor hem de vücudun savunma mekanizmasını güçlendiriyor. Bağışıklığı desteklemek adına haftada en az iki kez balık tüketilmeli. Somon, sardalya, uskumru gibi soğuk su dip balıkları Omega-3 yönünden oldukça zengindir. Bunun yanı sıra keten tohumu, ceviz, semizotu gibi besinler de iyi birer Omega-3 kaynağıdır. Tabaklarda her besin grubuna yer verilmeli.



MUTLAKA EGZERSİZ YAPILMALI

Egzersizin bağışıklık sistemi üzerindeki etkileri son yıllarda yoğun bir şekilde araştırılmaktadır. Strese yol açmayacak orta düzeyde yapılan egzersiz, bağışıklık sistemini destekler. Hareketsiz bir yaşam tarzı ise hem bağışıklığın zayıflamasına hem de kilo alımına neden olmaktadır. Ekinezya, kuşburnu, zencefil, ıhlamur gibi bitkileri kullanarak hazırlayacağınız çayları, bağışıklık sistemini destekleyecek, bulaşıcı hastalıklara karşı koruma sağlayacaktır. Bitki çaylarını hazırlarken bilinçli olmalı, kaynatarak değil 5-7 dakika arası demleyerek tüketmelisiniz.