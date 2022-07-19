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Kekik suyunun faydaları

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Baharatlar arasında şifasıyla meşhur olan kekik, suyunun düzenli tüketilmesiyle bakın ne faydalar sağlıyor...
Kekik suyunun faydaları

Genellikle et yemeklerinin olmazsa olmazı kekik, baharat ailesinin gözdeleri arasındadır.

Şifa kaynağı olarak baharatlardan faydalanmak, eski zamanlardan beri en sık tercih edilen alternatif tıp yöntemlerinden biridir.

Başta iltihap kurutucu etkisiyle öne çıkan kekik çiçekleri, yaprakları ve yağı ile de binbir derde devadır.

Kekik bitkisinin, boğaz ağrısından, mide sorunları ve cilt hastalıklarına kadar pek çok problemi iyileştirici özelliği bulunmaktadır.

Özellikle suyunun kaynatılıp tüketilmesi tavsiye edilmekte olan kekik ne gibi faydalar sağlıyor inceleyelim...

İşte kekik suyunun mucize ötesi faydaları...

Kekik suyu nasıl yapılır?

Kekik suyu, kuru ya da taze kekikten yapılabilmektedir. Özellikle yemeklerden önce içilmesi, metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur. Kekik suyunun zayıflatıcı etkilerinden faydalanmak için aç karna tüketilmesi önerilir.

  • Suyu kaynatıp ateşten alın.
  • İçine kekiği ekleyip 10-15 dakika kadar demlendirin.
  • Ardından süzüp içebilirsiniz.

 

Kekik suyunun faydaları nelerdir?

  • Doğal ve bitkisel tedavi yöntemlerinde kullanılan kekik suyu, antioksidan özelliği taşır.

  • Kekik suyu, anti-aging etkisi sayesinde hücrelerin iyileşmesini ve yenilenmesini sağlar.

  • Enfeksiyon hastalıklarında iyileştirici olması vesilesiyle mantar temizleme özelliğine sahip olduğu için açık yaralarda da iyileştirir.

  • Ağız sağlığını koruyarak bakterileri yok eder.

  • Düzenli olarak içildiğinde sindirim sisteminde yaşanılan sorunları iyileştirir ve kabızlığı giderir.

  • Yağ yakıcı özelliği sayesinde düzenli tüketim ile kilo vermenize yardımcı olur.

  • Antiseptik özelliği ile sivilcelerin iyileşmesini ve lekelerin giderilmesini sağlar.

  • Bağırsakları düzenler, mikrop ve enfeksiyonları temizler.

  • Bağışıklık sistemini destekler.

  • Hazımsızlığı ve şişkinliği giderir, kabızlığı önler.

  • Öksürüğü kesmeye yardımcı olur.

  • Sakinleştirici bir etkisi vardır.

  • Antioksidan etki yaratır.

  • Adet sancılarını azaltmaya yardımcı olur.

  • Cilt sağlığını korur.

  • Yüksek tansiyonu dengeler.

  • Kanser oluşumu riskini azaltır.

  • Saç dökülmesini engeller.

  • Kalp hastalığına yol açan etkenleri ortadan kaldırmada etkilidir.

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