Kekik Yağının İçindeki Sihirli Öz Carvacrol Hammaddesi Sizi Virüsten Koruyacak

Zürih Üniversitesi yaptığı araştırmada, kekik yağının içindeki carvacrol hammaddesinin, çörekotu ve üzüm çekirdeği yağının, corona virüsünün DNA zincirini parçalayarak virüsü tamamen yok ettiğini, ortaya çıkardı. Bu bilgiyi uluslararası 46 farklı üniversite de yaptığı araştırma sonucu onayladı.

AR-GE çalışmalarında kekik özünün bu şifalı özelliklerine yoğunlaşan L'actone Covid-19 pandemi sürecinde AR-GE çalışmalarını ürün haline getirerek L'actone Life markesı altında Carvacrol ürününü duyurdu.

Ağız spreyi, el dezenfektanı, soft jel ve çay formunda piyasaya sürülen Carvacrol, başta Covid-19 olmak üzere pek çok virüsün DNA zincirini parçalayarak etkisiz hale getiriyor.

Neden kekik yağı özü?

Kekik yağının özünde carvacrol hammaddesi bulunuyor. Bu hammaddenin, virüsleri yok eden ve iyileştirici özelliği var. Kekik, geçmişten bugüne çoğu kültürde ağrı kesici, detoksifikasyon ve daha birçok terapötik alanda kullanılan bir bitki. Aynı zamanda antimikrobiyal etkisi sayesinde mikropları güvenli bir şekilde ortadan kaldırıyor.

Kekik Yağının İçindeki Mucize Madde Carvacrol'un Faydaları

* Bağışıklık sistemini güçlendirir.

* Virüslerin DNA zincirini kırar ve yok eder.

* Solunum yolu enfeksiyonlarına karşı korur.

* Yaraların iyileşme sürecini hızlandırır.

* Dipraksi tedavisinde etkilidir.

* Sindirim sistemini güçlendirir.

* Kanser hücrelerinin oluşumunu durdurur.

* Kalp krizi ve diğer kalp rahatsızlıkları riskini azaltır