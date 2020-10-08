  • BIST 1.152
  • Altın 483,446
  • Dolar 7,9074
  • Euro 9,2998
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1 yeni vaka

Kekik Yağının İçindeki Sihirli Öz Carvacrol Hammaddesi Sizi Virüsten Koruyacak

» »
Aynı zamanda antimikrobiyal etkisi sayesinde mikropları güvenli bir şekilde ortadan kaldırıyor.
Kekik Yağının İçindeki Sihirli Öz Carvacrol Hammaddesi Sizi Virüsten Koruyacak

Zürih Üniversitesi yaptığı araştırmada, kekik yağının içindeki carvacrol hammaddesinin, çörekotu ve üzüm çekirdeği yağının, corona virüsünün DNA zincirini parçalayarak virüsü tamamen yok ettiğini, ortaya çıkardı. Bu bilgiyi uluslararası 46 farklı üniversite de yaptığı araştırma sonucu onayladı.

AR-GE çalışmalarında kekik özünün bu şifalı özelliklerine yoğunlaşan L'actone Covid-19 pandemi sürecinde AR-GE çalışmalarını ürün haline getirerek L'actone Life markesı altında Carvacrol ürününü duyurdu.

Ağız spreyi, el dezenfektanı, soft jel ve çay formunda piyasaya sürülen Carvacrol, başta Covid-19 olmak üzere pek çok virüsün DNA zincirini parçalayarak etkisiz hale getiriyor.

 

Neden kekik yağı özü?

Kekik yağının özünde carvacrol hammaddesi bulunuyor. Bu hammaddenin, virüsleri yok eden ve iyileştirici özelliği var. Kekik, geçmişten bugüne çoğu kültürde ağrı kesici, detoksifikasyon ve daha birçok terapötik alanda kullanılan bir bitki. Aynı zamanda antimikrobiyal etkisi sayesinde mikropları güvenli bir şekilde ortadan kaldırıyor.

 

Kekik Yağının İçindeki Mucize Madde Carvacrol'un Faydaları

* Bağışıklık sistemini güçlendirir.

* Virüslerin DNA zincirini kırar ve yok eder.

* Solunum yolu enfeksiyonlarına karşı korur.

* Yaraların iyileşme sürecini hızlandırır.

* Dipraksi tedavisinde etkilidir.

* Sindirim sistemini güçlendirir.

* Kanser hücrelerinin oluşumunu durdurur.

* Kalp krizi ve diğer kalp rahatsızlıkları riskini azaltır

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Stresi azaltan mucizevi besinler08 Ekim 2020 Perşembe 10:02
  • 'Düğün nişan ve cenaze merasimlerinden uzak durun' çağrısı08 Ekim 2020 Perşembe 09:50
  • Bilim insanları korona virüste kimin şanslı olduğunu duyurdu. Ölüm riski de buna bağlı08 Ekim 2020 Perşembe 09:48
  • Bir ilde daha sigara içmek yasaklandı08 Ekim 2020 Perşembe 09:34
  • Kahvaltıdan önce kahve içmek vücudun kan şekeri kontrolünü bozabilir07 Ekim 2020 Çarşamba 23:15
  • Biyolojik saat ile sosyal saat arasındaki uyumsuzluğu kontrol etmek için 'uyku' tavsiyeleri07 Ekim 2020 Çarşamba 22:26
  • Koronavirüs belirtileri gözlerde de görülebiliyor07 Ekim 2020 Çarşamba 21:02
  • Karaciğeri koruyan besinler!07 Ekim 2020 Çarşamba 20:30
  • Koronavirüs yayılma kılavuzu güncellendi!07 Ekim 2020 Çarşamba 20:20
  • DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması07 Ekim 2020 Çarşamba 19:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti