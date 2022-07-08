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Kelender : '' akademiyi kapattırmayız''

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BRT’de ‘Haber Kritik’ programına konuşan Milli Eğitim Bakanı NazımÇavuşoğlu, iki öğretmen sendikamızın ‘her şeye karşı’ bir tutum sergilediğini söylemiş, uzlaşı içinde birlikte hareket edilmesi gerektiğini belirtmiş
Kelender : '' akademiyi kapattırmayız''

Atatürk Öğretmen Akademisi’nin ortadan kaldırılması gibi bir durumun olmadığını ifade etmiştir.

 

Birincisi, sendikalar olarak her şeye karşı olduğumuz iddiası doğru değildir. Örneğin;

1. Çağdaş ve nitelikli eğitime uygun mimarisi, ağaçlandırma ve çevre düzenlemesi, güvenliği ve ulaşılabilirliği olan okullar yapılmasına,

2. Okullarımızın eksik müdür, müdür muavini ve öğretmen olmadan zamanında açılmasına,

3. Yabancı öğrencilere yönelik Türkçe eğitim ve uyumlaştırma programları yazılmasına,

4. Okullarımızın tamirat ve tadilatlarının yaz aylarında tamamlanmasına,

5. Okullarımıza bütçe ayrılmasına,

6. Okullarımızın teknolojik, sportif ve sanatsal tüm eksikliklerinin giderilmesine,

7. Öğretmenlerin pedagojik uzmanlıklarına saygı duyulmasına,

8. Eğitim politikalarını tüm paydaşların katılımıyla belirlenmesine ve nitelikli kamusal eğitime yatırım yapılmasına karşı değiliz.

Ancak, boyun eğmeye, ben yaparım olur zihniyetine, dayatmalara, öz kuruluşlarımızın yok edilmesine, kültürümüze ve yaşam tarzımıza müdahale edilmesine karşıyız. Karşı olmaya da devam edeceğiz.

İkincisi, Atatürk Öğretmen Akademisi’nin ortadan kaldırılması gibi bir durum vardır. Aşağıdaki iki soru sizlere doğru cevabı bulmanız için yardımcı olacaktır:




 

1. Öğretmen Akademisi’nin tarihsel misyonu Kıbrıslı Türk toplumunun bu adada kendi dili, kendi kültürüyle var olabilmesi için toplumsal ihtiyaçlarına yönelik ilkokul ve okulöncesi öğretmeni yetiştirmek değil midir?

2. Kurumsal bir kültür ve tarihi bir misyona sahip ilkokul ve okulöncesi öğretmenleri yerine, YÖDAK onaylı ve artık bugün sayısını bile bilmediğimiz onlarca apartman üniversitesi mezunu, ayrıca Türkiye’de YÖK onaylı yüzlerce üniversitenin mezununa bu alanı açmayı istemek ne demektir?

Kıbrıslı Türklerin günümüzdeki laik ve demokratik toplumsal kimliğinin gelişmesinde öncü olan, 85 yıldır bu topluma ilkokul ve okulöncesi öğretmeni yetiştiren Atatürk Öğretmen Akademisi’nin kapatılmasına sonuna kadar karşı olacağız!

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