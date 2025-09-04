  • BIST 10828.93
  • Altın 4698.027
  • Dolar 41.1609
  • Euro 48.0216
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKATrump'ın masasındaki Gazze planı ortaya çıktı: 10 yıl ABD yönetecek

Kelepçe meselesi... Cumhurbaşkanı Tatar: İlgili mevzuatta derhal değişiklik yapılmalı

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mahkemeye çıkarılacak kişilere kelepçe uygulanmasına dair koşulların netleştirilmesi için mevzuatta acilen değişiklik yapılması gerektiğini belirtti.
Kelepçe meselesi... Cumhurbaşkanı Tatar: İlgili mevzuatta derhal değişiklik yapılmalı

Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, “Avukat Murat Metin Hakkı’nın mahkemeye çıkarılması sırasında kelepçe takılması, kamuoyunda haklı olarak rahatsızlık yaratmıştır” dedi.

“Daha önce Meclis Başkanlığı ve Başbakanlık görevinde bulunmuş sayın Sibel Siber hanımefendinin de bizzat yaşadığı benzer tecrübeler, ülkemizde bu konuda uzun zamandır tutarlı ve net olarak tanımlanmış bir uygulama bulunmadığını ortaya koymaktadır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, masumiyet karinesinden, yani suçluluğu kesin olarak kanıtlanana kadar herkesin masum kabul edilmesi ilkesinden hareketle, mevzuatın öngördüğü zorunlu haller dışında kelepçe kullanılmamasının, halkın da beklentisi olduğunu belirtti.

Devletin itibarına zarar veren bu görüntülerin, hukuk devleti anlayışına da uygun olmadığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Mahkemeye çıkarılacak kişilere kelepçe uygulanmasının hangi koşullarda zorunlu olacağına ilişkin ilgili mevzuatta derhal değişiklik yapılarak, açık, şeffaf ve istikrarlı kuralların bir an önce hayata geçirilmesi gereklidir. Böylesine bir adım, insan haklarına saygının somut göstergesi olacak hem de Halkımızın adalete olan güvenini pekiştirecektir” ifadelerini kullandı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Avukat Murat Metin Hakkı serbest bırakıldı04 Eylül 2025 Perşembe 13:32
  • Unutulan Cüzdandaki Para Çalındı: Bir Kişi Tutuklandı04 Eylül 2025 Perşembe 13:31
  • Erhürman: Yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü Kıbrıs Türk halkı için vazgeçilmezdir04 Eylül 2025 Perşembe 13:31
  • Lapta’da Trafik Kazası: Sürücü Yoğun Bakımda04 Eylül 2025 Perşembe 13:31
  • Erhürman: Yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü Kıbrıs Türk halkı için vazgeçilmezdir04 Eylül 2025 Perşembe 13:17
  • Nasıroğlu’ndan Gündoğdu’ya plaket04 Eylül 2025 Perşembe 12:50
  • Evde baskın yediler...04 Eylül 2025 Perşembe 12:32
  • Ercan'da yakayı ele verdi!04 Eylül 2025 Perşembe 12:31
  • Avukat Murat Metin Hakkı: ''Bu dava hukuki garabetlerle dolu''04 Eylül 2025 Perşembe 12:20
  • Baro Başkanı Hasan Esendağlı’dan Polis Uygulamasına Tepki04 Eylül 2025 Perşembe 12:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti