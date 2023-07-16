Kelepçe takılan zanlı olayı hakkında polis açıklama yaptı

Bazı basın yayın organları ve sosyal medyada, yurt dışından gelirken beraberinde getirdiği ve Veteriner Dairesi kontrolünde karantinadaki kedisini izinsiz olarak alan bir genç kadın zanlının, tehlikeli bir suçlu gibi kelepçe takılarak mahkemeye çıkarılması görüntüsünün medyada yer alması ile birlikte yapılan yorumlarla, olayı bir hayvansevere yapılan aşırı güç kullanımı olarak verildiği görülmektedir.

Karantinada bulunan kedinin alınması ile ilgili olay gerçekte, Gazimağusa Veteriner Dairesinde hayvan barınak odasında, yasa gereği halkımızı bulaşıcı hayvan hastalıklarından korumak üzere muhafaza edilen kedinin, Veteriner Dairesinin kapısı izinsiz açılıp içeri izinsiz girilerek kedinin karantina edildiği kafes içerisinden çalınması ile ilgili olarak polise gelen ihbar üzerine başlatılan olaydır. Yürütülen soruşturma sonucunda, zanlı olarak tespit edilen bir kadın şahıs polis tarafından “Bina Açma ve Hırsızlık” suçlaması ile tutuklanmış ve mevzuata uygun mahkeme huzuruna çıkarılmıştır.

Karantinadan hayvanı izinsiz olarak alan zanlı aleyhinde, methaldar olduğu Fasıl-154 Ceza Yasasının 255, 262 ve 294 (a) maddelerinde belirtilen ve ağır bir suç olan “Bina Açma ve Hırsızlık” suçlarından işlem yapılarak mahkeme huzuruna çıkarılmıştır. İşlenmiş olan Ağır Ceza Mahkemesinin yetki alanına giren suçlardaki genel uygulama olan kelepçe takılması, istisna tutulmadan bu ağır suçta da uygulanmış ve bu şekilde zanlının mahkemeye sevki sağlanmıştır.

Buradaki tespit edilen suç basit ve hafif suç değil, yasalarda ağır suç olarak tanımlanan “Bina Açma ve Hırsızlık”tır.

Polis Teşkilatı, görevlerini yerine getirirken Anayasa ve Yasalar tahtında insanlar arasında ayrım gözetmeksizin görevini yapmaya devam edecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

PGM- BASIN SUBAYLIĞI