Kelepçeli radikal İslamcı Türkiye'ye geçti

Almanya'da güvenlik birimlerinin "tehlikeli" olduğu gerekçesiyle elektronik kelepçe ile izlediği radikal İslamcı bir şüphelinin Atina üzerinden Türkiye'ye geçtiği açıklandı.

Almanya'da güvenlik birimlerinin "tehlikeli" olduğu gerekçesiyle elektronik kelepçe ile izlediği radikal İslamcı bir kişinin Atina üzerinden Türkiye'ye geçtiği açıklandı.

Der Spiegel dergisi, 35 yaşındaki Suriye asıllı Hussein Z.'nin ekim ayında elektronik kelepçesine rağmen hiçbir engelle karşılaşmadan Hamburg Havalimanı’ndan uçağa bindiğini yazdı.

Haberde elektronik kelepçe taşıyanların takibinden sorumlu Hessen eyaletindeki Ortak Terörle Mücadele Merkezi'nin (GTAZ) Hussein Z.'den saatlerce sinyal alamadığı belirtildi. Bir sonraki sinyalin ise Atina Havaalanı’ndan alındığı ancak elektronik kelepçe sinyallerinin yurtdışında izlenmesine izin verilmediği için sinyalin kapatıldığı bildirildi.

Almanya'ya 2015 yılında mülteci olarak gelen Z. hakkında federal savcılığın terör örgütüne üyelik şüphesi ile soruşturma yürüttüğü kaydedildi. Güvenlik birimleri tarafından "özellikle tehlikeli" olarak sınıflandırılan Z.'nin daha önce eyalet ve federal güvenlik birimlerinin ortak Terörle Mücadele Merkezi’nin sık sık gündemine geldiği belirtildi.

Elektronik kelepçe ile izlenen iki kişiden biri

Der Spiegel, haberinde Hussein Z.'nin Almanya’da şimdiye dek ayağına elektronik kelepçe takılan iki radikal İslamcı şüpheliden biri olduğunu aktardı. Söz konusu iki kişiden Bavyera polisinin sorumlu olduğu bildirildi.

Polis teşkilatının sözcüsü, perşembe günü olayı Alman haber ajansı dpa'ya teyit etti, ancak konuya ilişkin başka bir açıklama yapmadı.

Şüphelinin anne ve kız kardeşinin Hamburg’da yaşadığı kaydedildi. Spiegel’in haberine göre Z. seyahatten önce Würzburg’daki yetkili birimlere haber verdi ve Türkiye-Suriye sınırında bulunan hasta oğlunu almaya gideceğini bildirdi. Z.'nin Hamburg’dan ayrıldıktan iki gün sonra Würzburg’daki yetkilileri arayarak Türkiye’de olduğunu haber verdiği aktarıldı. Ancak Z.'nin şu an tam olarak nerede bulunduğu ise bilinmiyor.