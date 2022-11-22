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Keleşzade: Kazım Denizci’nin Gözaltına Alınması Kabul Edilemez!

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Keleşzade: Kazım Denizci’nin Gözaltına Alınması Kabul Edilemez!
Keleşzade: Kazım Denizci’nin Gözaltına Alınması Kabul Edilemez!

Basın emekçisi Kazım Denizci’nin yayınladığı bir haberden ötürü “teröre yardım ve yataklık” suçlaması ile tutuklandığını öğrenmiş bulunmaktayız.

 

Açıkça basın ve ifade özgürlüğüne saldırı niteliğinde olan bu gözaltı, Kıbrıs’ın kuzeyinde korku iklimi oluşturmak maksatlıdır.

 

Bağımsızlık Yolu olarak yaşanılan gözaltının kabul edilemez olduğunu vurgular, Kazım Denizci ile dayanışmamızı belirtir, halkımızı sabah 09.00’da mahkemeler önünde olmaya çağırırız. Polisin böylesi absürt bir gerekçeyle “teröre yardım ve yataklık” gibi ağır ithamlarla gerçekleştirdiği gözaltının emrini veren başta Polis Genel Müdürü olmak üzere tüm emir komutayı istifaya çağırır, polisin sivil otoriteye bağlanması talebimizi yineleriz.

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