Keleşzade: Polis ve Devlete Vereceğin Her Yasal Zemini, Onlar Kullanırlar

Keleşzade, Yeni Bakış Gazetesi’nin yaptığı haberin, Ulaştırma Bakanlığı tarafından Bilişim Suçları Yasası kapsamında baskılanmasını kınadığını vurguladı. Keleşzde, Erhürman’ın ilgili yasanın müsebbiplerinden olduğunun altını çizdi.

Açıklama şöyle:

Yeni Bakış Gazetesi’nin yaptığı haber üzerine, Ulaştırma Bakanlığı tarafından Bilişim Suçları Yasası kapsamında baskılanmasını kınıyorum! Yasa’nın müsebbiplerinden Tufan Erhurman, bu durum karşısında bir statü yazarak Yasa’nın yürütmesi ile sorumlu bakanlığın Yasa’yı “anlamadığını” ve bakanlığın iddia ettiği suçun bu yasa kapsamına girmediğini söylemiştir.

Bence bu yasanın değil bu sistemin yapısını anlamayan, geçmişte polisin de sivile bağlı olduğunu savunabilen Tufan Bey’dir. Bu sistemde polis ve devlet ellerindeki tüm araçları basın, demokratik kitle örgütleri, muhalif partiler ve siviller aleyhine kullanırlar. Senin onlara vereceğin her yasal zemin de bu alanı geliştirir. Yenibakış’ın baskılanması Bilişim Suçları Yasası’nın zararlarını, Tufan Erhurman’ın açıklaması ise CTP’nin umutsuz bir vaka olduğunu gösterir niteliktedir.