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Keleşzade: Yangın Felaketine Karşı Hükümet Ne Hazırlık Yapıyor?

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Bağımsızlık Yolu Parti Meclis Üyesi Mustafa Keleşzade, yükselen sıcaklıklar sonucu oluşabilecek yangın riski ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Keleşzade: Yangın Felaketine Karşı Hükümet Ne Hazırlık Yapıyor?

Bağımsızlık Yolu Parti Meclis Üyesi Mustafa Keleşzade, yükselen sıcaklıklar sonucu oluşabilecek yangın riski ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Meteorolojinin bu hafta için mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklığı uyarısı yaptığını hatırlatan Keleşzade, yazın en sıcak günlerine girildiğini, bunun aynı zamanda da ciğerimizi yakan yangınların da mevsimi olduğunu vurguladı. Yangınların hızlıca büyüyebildiği ve ardından rüzgarın insafına kaldığımız dönemlerdeyiz diyen Keleşzade, hükümetin ne gibi önlemler aldığını sordu. Keleşzade, “her sene yaşadığımız, yaşayacağımıza yazın geleceğine emin olduğumuz kadar emin olduğumuz bu felakete karşı hükümet ne hazırlık yapıyor” sorusunu sordu.

Keleşzade eleştirilerine devam ederek “Yıllardır talep ettiğimiz anında, yangın büyümeden müdahaleyi sağlayacak yangın helikopteri alınıp, 24 saat hazır olacak şekilde ekip konuşlandırıldı mı? Yangın önleme sistemleri aktif mi? Başında personel var mı? Yangın oluşabilecek bölgeler belirlenip ateş yakılmasına karşı yasaklar getirilip, kontrol personeli yerleştirildi mi? Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye, İngiliz Üsleri ve bölgedeki tüm yakın ülkelerle müdahale koordinasyonu sağlandı mı? Bağımsızlık Yolu'nun hazırladığı yanan bölgelerin imara kapatılmasına ilişkin yasa gündeme geldi mi?” sorularını sordu.

Keleşzade, “yoksa yangının içinde yaşayan tüm canlıları yok edecek şekilde dağları, yeşil alanları, ormanlarımızı sarması ve ardından da "doğal afet", "çok üzüldük ama yapacak bir şeyimiz yok" denmesi mi bekleniyor?” dedi.

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