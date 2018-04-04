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“Kelimenin tam anlamıyla uzatmaları oynuyoruz”

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Kıbrıslı Rum müzakereci Mavroyannis, Akıncı ve Anastasiadis’in 16 Nisan’da gerçekleştirecekleri yemeğin “müzakerenin parçası olmadığını, şartlı da olmadığını” söyledi
“Kelimenin tam anlamıyla uzatmaları oynuyoruz”

Kıbrıslı Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis, Kıbrıs sorununda kelimenin tam anlamıyla uzatmaların oynanmakta olduğunu söyledi.

Fileleftheros’un haberine göre Mavroyannis, “Aktiv” isimli yayın kuruluşuna yaptığı açıklamada, içerisinde bulunulan zamanın hayati önemde olduğuna işaret ederek, “kelimenin tam anlamıyla uzatmaları oynuyoruz. Bu bataklık yaz sonrasında da devam ederse müzakerelerin devamı zor olur” dedi.

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in 16 Nisan’da gerçekleştirecekleri yemeğin “müzakerenin parçası olmadığını, şartlı da olmadığını” söyleyen Mavroyannis, “yemek, Kıbrıs sorununda hangi noktada bulunduğumuzu ve nereye gideceğimizi görmek içindir” diye konuştu.

Mavroyannis, Kıbrıs Rum Liderliğinin yemekten beklentilerinin ne olduğu ve müzakerelerin yeniden başlamasını tetikleyip tetikleyemeyeceği sorulduğunda, “hedef, müzakerelerin devamı için yolun açılmasıdır. Şu anda var olan olumsuz havanın değişmesini ve Kıbrıs Türk tarafından daha iyi bazı uygulamalar bekliyoruz” dedi, şunları ekledi:

“İçerisinde bulunduğumuz dönem hayati öneme sahiptir. Bu sefer sezon sonundan söz ediyoruz. Uzatmaları oynuyoruz. Gecikmeleri oynuyoruz. Bu küçük pencere de kapanırsa prosedürü nasıl hayatta tutabiliriz bilemiyorum.”

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