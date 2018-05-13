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Kelle: " Hak edişler unutuldu"

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Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Kelle, Kuzey Kıbrıs’ta kırsalda, köyde tarımsal üretimin her alanında faaliyet gösteren tüm üreticilerin Dünya Çiftçiler Günü’nü kutlarken, tarımın ve tarımsal üretimin önemine dikkat çekti. 
Kelle: " Hak edişler unutuldu"

Kelle, Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, 1970 yılında dünya nüfusunun bugünün yarısı kadar kayıtlara geçtiğini, bunun da tarım ürünlerinin ve gıdanın ne kadar önemli olduğunu, önümüzdeki dönemde de önemli olmaya devam edeceğini gösterdiğini belirtti.

Kelle, FAO raporlarının da dünyada gıda ve tarımsal ürünlerin öneminin ve fiyatlarının ilerde artacağına işaret etti.
Bu gün ülkede tarımsal alanların her geçen gün el değiştirip emlak sektörüne kaydığını,  tarımsal girdilerin dünyanın diğer ülkelerine göre çok daha pahalı olduğu ve dünyanın en pahalı mazotunun bizim çiftçimiz tarafından kullanıldığı da hatırlatan Kelle,  ailelerce işlenen tarım alanlarının miras yoluyla bölünmesi nedeniyle ölçek ekonomisine olan katkısının da her geçen gün düştüğünü belirtti.

Kelle, ayrıca ülkemiz tarım sektöründe yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın 2017- 2018 üretim yılına ait zahire fiyatlarının belirlenmesi için oluşturulan komitenin bir an önce çalışmalarını hızlandırarak, fiyatların belirlenmesini talep etti. 

“HAK EDİŞLER UNUTULDU”

2018 yılının Mayıs ayının ikinci yarısına girmeye hazırlanılan bugünlerde halen 2016-2017 üretim yılına ait doğrudan gelir desteği kapatma, akaryakıt desteği, bölgesel kuraklık ve verim kaybının sonuçlandırılmamasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Kelle, 2017-2018 üretim yılına ait hak edişlerin ise Tarım, Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve dörtlü koalisyon hükümeti tarafından unutulduğunu savundu.

Kelle, “Gönül isterdi ki Dünya Çiftçiler Gününde tüm üreticilerimizin 2017 – 2018 üretim yılında olgun bir sezon olması yanında, devlet tarafından üreticilerin hak edişlerinin ve alacaklarının günün de ödenmiş olmasıydı. Ancak görüyoruz ki Dünya Çiftçiler Günü’nü kutlarken, günlük tarım politikaları nedeniyle üreticilerimiz mağdur, bitkin ve ayakta durma mücadelesini vermektedir” dedi.

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