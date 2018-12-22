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Kelle paça çorbasındaki mucize ne? İşte cevabı

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Sakatatlar faydalı mı zararlı mı işte cevabı
Kelle paça çorbasındaki mucize ne? İşte cevabı

Sağlıklı yağlar, mineraller ve vitaminlerle dolu olan sakatatları yemek menünüze dahil edin. Bugün sizlere bol bol faydalarından bahsedeceğiz çünkü..

Sakatatlar faydalı mı zararlı mı işte cevabı

Birçok kişi sakatat tüketimine karşı ön yargılı olsa da aslında onlar birer sağlık deposu! Hijyenik koşullarda hazırlandığında vücudumuz için olan faydaları gerçekten bir harika. Uzun bir süre sakatatları zararlı bilip uzak duranlar için gerçek vitamin ve mineral kaynaklarının faydalarını araştırdık, buyursunlar...

Sakatatlar faydalı mı zararlı mı işte cevabı

Sağlıklı yağlar, mineraller ve vitaminlerle dolu olan sakatatları yemek menünüze dahil edin. Bugün sizlere bol bol faydalarından bahsedeceğiz çünkü... Tadını sevmeyenlere bir şey diyemiyoruz tabii ama sevenlerine, ön yargılı olmayanlara bilinmeyen yararlarından bahsedeceğiz; İnek böbreği B12 ve B2 vitamini açısından son derece güçlüdür. İçerdiği selenyum sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir, kansere karşı savaşır

Sakatatlar faydalı mı zararlı mı işte cevabı

Karaciğerin kalorisi oldukça düşüktür, doğru pişirme tekniği ile diyet listenize dahi eklemeniz mümkün. A vitamini ve B12 içermektedir. Üstelik karaciğerA ve B 12 vitamini açısından günlük vücudumuzun ihtiyaç duyduğu değerin iki katından fazlasını içerir. Uzmanlar karaciğer tüketimi için bir uyarıda bulunuyor; haftada bir defa tüketilmesi gerektiğinin altını çiziyorlar.

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Sakatatlar faydalı mı zararlı mı işte cevabı

Diğer sakatatlara oranlara kalorisi biraz yüksektir. Günlük ihtiyacımız olan B12 vitaminin 3/4'ünü içerir. Günlük ihtiyacımız olan çinkonun ise dörtte birini içermektedir. Beyin
İyi bir omega-3 kaynağıdır. Sağlığımız için önemli olan bazı vitaminleri içerir. Ancak kalori oranı oldukça yüksektir, dikkatli bir şekilde tüketilmelidir. Uzmanlar gelişim çağındaki çocuklar için önermektedir

Sakatatlar faydalı mı zararlı mı işte cevabı

İşkembe; Selenyum miktarı güçlü olduğu için troid hastalığına karşı koruma sağlar. İşkembenin de kalori oranı yüksektir ve bu sebeple çok sık tüketilmemelidir. İçeriğindeki fosfor ve çinko sayesinde kansere karşı kalkan oluşturur. Üst solunum yolları enfeksiyonuna karşı koruma sağlar. Kış aylarında haftada bir kez tüketilebilir. Çocukların beyin gelişimi için uzmanlar haftada bir kez tüketilmesini önerir. Kırmızı et ile karşılaştırıldığında doymuş yağ oranının daha az olduğunu görürüz. Kırmızı eti aratmayacak kadar sağlıklı bir besin kaynağıdır.

Sakatatlar faydalı mı zararlı mı işte cevabı

Kemik kırılmalarının tedavisinde önerilen doğal bir tedavi yöntemidir. D vitamini yönünden güçlü olan paça çorbası gribal enfeksiyonlara karşı direnç sağlar. Ergenlik dönemindeki gençlerin kemik gelişimi için son derece değerlidir. Kasların güçlenmesini sağlar. Anemi hastalarına bolca tüketilmesi tavsiye edilir.

Sakatatlar faydalı mı zararlı mı işte cevabı

Mükemmel bir kolajen kaynağıdır, cildi kırışıklıklara karşı korur ve cildinize esneklik kazandırır. Kemik suyunda var olan kolajen, kondroitin ve glukozamin zayıflamış kıkırdak dokusunu güçlendirir. Kemik suyunda bulunan glukozamin aynı zamanda ağrıyı azaltan etkiye sahiptir. Eklemlerin zarar görmesini önler.

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  • Sakatatlar faydalı mı zararlı mı işte cevabı

Tencerenin içine 2 çorba kaşığı kemik suyu ilave edin. Ardından 1 adet soğan, 1 adet havuç, kereviz sapını doğrayın ve suya katın. Sebzeleri tencereye doğanmış bir şekilde ekleyin. Suyu isteğinize göre baharatlandırdıktan sonra yüksek ateşte kaynamaya bırakın. Et suyu kaynamaya başlayınca ocağın altını en kısık seviyeye getirin. Su kaynadığında üzerinde beyaz köpükler oluşacak, bunları muhakkak temizleyin.
Bu suyun en az 8 saat kaynamasına müsade edin. Son yarım saat kala sarımsak ve maydanoz ekleyin. Hazırladığınız kemik suyunu buzlukta 3 aya kadar saklayabilirsiniz.

 

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