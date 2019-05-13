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Kelle:”Tarım alanlarının miras yoluyla bölünmesi, ekonomiye katkıyı düşürüyor”

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Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Ç. Kelle, ülkedeki tarım alanlarının miras yoluyla bölünmesinin, tarımın ekonomiye katkısını düşürdüğünü ifade etti.
Kelle:”Tarım alanlarının miras yoluyla bölünmesi, ekonomiye katkıyı düşürüyor”

Kelle, Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, önümüzdeki 40 yıl içinde 9 milyara ulaşması beklenen nüfusun beslenmesi için, geçen 10 bin yılın toplamından daha fazla gıda üretimine ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.

Kelle, ülkede tarımsal alanların her geçen gün el değiştirip emlak sektörüne kaydığını,  tarımsal girdilerin dünyanın diğer ülkelerine göre çok daha pahalı olduğunu ve dünyanın en pahalı akaryakıtının KKTC çiftçisi tarafından kullanıldığını belirtti.

Kelle, tarım sektöründe yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek,  2017- 2018 üretim yılına ait doğrudan gelir desteği ikinci taksitinin, akaryakıt desteğinin ve verim kaybı ödemelerinin üretici ile buluşmadığını ifade etti.

Kelle, hükümetin üreticinin hak edişlerini geciktirmesi nedeniyle  üreticilerin mağdur, bitkin ve ayakta durma mücadelesi verdiğini ifade etti.

Kelle, üreticilerin Dünya Çiftçiler Günü’nü kutladı.

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