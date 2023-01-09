Kelliğin sırrı çözüldü… Tedavisi eski çağlara kadar uzanıyor

Yapılan bir araştırmaya göre, ABD Utah Sağlık Üniversitesi’nden bilim insanları, saç dökülmesinden genetik değişikliklerin sorumlu olabileceğini ve günümüz insanlarının evrim geçirerek “daha tüysüz” olduğunu ortaya koydular.

Evrimsel süreçte insanlardaki tüylerin devre dışı bırakıldığını söyleyen bilim insanları, ataların tüylerini uzatabilmesine neden olan bir “mağara adamı geni” keşfiyle kelliğe çözüm bulabileceklerini duyurdular.

Buluşun kel insanlarda, kemoterapi görenlerde veya alopesi hastalarında yeniden saç çıkartabileceği söyleniyor.

GORİLLERLE OLAN GENETİK FARKLAR ARAŞTIRILDI

Araştırmada yer alan Dr. Nathan Clark, “Kendi genetiğimizi öğrenmek için biyolojik çeşitliliği kullanarak yaratıcı bir yaklaşım benimsedik. Goriller gibi maymun kuzenlerimizden neden farklı olduğumuzu bulmak için 62 farklı hayvanın genetik kodlarını karşılaştırdık.” dedi.

ABD’deki Pittsburgh Üniversitesi’nden Dr. Amanda Kowalczyk de, “Hakkında pek bir şey bilmediğimiz çok sayıda gen var. Saç büyümesinde ve bakımında rolleri olabileceğini düşünüyoruz.” diye ekledi.

Ortaya konan çalışmalarda, kelliğe yardımcı olacak yeni bir ilaç, ilacı kullanan kişilerin neredeyse yarısının, altı ay gibi kısa bir süre içinde saçlarının çıkmasını sağladı. Günde iki kez alınacak olan hap, saçkıranı tedavi etmeyi amaçlıyor.