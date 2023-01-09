  • BIST 5.170,97
  • Altın 1130.787
  • Dolar 18.7685
  • Euro 20.1778
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKABel fıtığında doğru sanılan 10 hatalı bilgi

Kelliğin sırrı çözüldü… Tedavisi eski çağlara kadar uzanıyor

» »
ABD'li bilim insanları, "mağara adamı geni"nin keşfiyle beraber, kelliğin de tedavi edilebileceğini açıkladı.
Kelliğin sırrı çözüldü… Tedavisi eski çağlara kadar uzanıyor

Yapılan bir araştırmaya göre, ABD Utah Sağlık Üniversitesi’nden bilim insanları, saç dökülmesinden genetik değişikliklerin sorumlu olabileceğini ve günümüz insanlarının evrim geçirerek “daha tüysüz” olduğunu ortaya koydular.

Evrimsel süreçte insanlardaki tüylerin devre dışı bırakıldığını söyleyen bilim insanları, ataların tüylerini uzatabilmesine neden olan bir “mağara adamı geni” keşfiyle kelliğe çözüm bulabileceklerini duyurdular.

Buluşun kel insanlarda, kemoterapi görenlerde veya alopesi hastalarında yeniden saç çıkartabileceği söyleniyor.

GORİLLERLE OLAN GENETİK FARKLAR ARAŞTIRILDI

 

Araştırmada yer alan Dr. Nathan Clark, “Kendi genetiğimizi öğrenmek için biyolojik çeşitliliği kullanarak yaratıcı bir yaklaşım benimsedik. Goriller gibi maymun kuzenlerimizden neden farklı olduğumuzu bulmak için 62 farklı hayvanın genetik kodlarını karşılaştırdık.” dedi.

ABD’deki Pittsburgh Üniversitesi’nden Dr. Amanda Kowalczyk de, “Hakkında pek bir şey bilmediğimiz çok sayıda gen var. Saç büyümesinde ve bakımında rolleri olabileceğini düşünüyoruz.” diye ekledi.

Ortaya konan çalışmalarda, kelliğe yardımcı olacak yeni bir ilaç, ilacı kullanan kişilerin neredeyse yarısının, altı ay gibi kısa bir süre içinde saçlarının çıkmasını sağladı. Günde iki kez alınacak olan hap, saçkıranı tedavi etmeyi amaçlıyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Haftalık burç yorumları (9 - 15 Ocak 2023)08 Ocak 2023 Pazar 19:00
  • James Cameron, Avatar’ın devam filmleri için yeşil ışık yaktı08 Ocak 2023 Pazar 10:47
  • Günlük burç yorumları (8 Ocak 2023)08 Ocak 2023 Pazar 10:00
  • Günlük burç yorumları (6 Ocak 2023)06 Ocak 2023 Cuma 10:24
  • Karamsar insanlarla ilgili dikkat çeken araştırma05 Ocak 2023 Perşembe 22:50
  • Sürekli bir şeyleri erteleyenler dikkat… Depresyonu ve fakirliği tetikliyor05 Ocak 2023 Perşembe 21:46
  • Günlük burç yorumları (5 Ocak 2023)05 Ocak 2023 Perşembe 10:34
  • Bilimsel araştırma: Çocukların “esrar içeren gıda” tüketme oranı 15 kat arttı04 Ocak 2023 Çarşamba 20:59
  • Günlük burç yorumları (4 Ocak 2023)04 Ocak 2023 Çarşamba 08:42
  • 289'luk 29 yaşındaki Ganalı Sulemana Abdul Samed: Hâlâ uzuyorum, bir gün dünyanın en uzun insanı olabilirim03 Ocak 2023 Salı 19:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti