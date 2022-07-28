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Kellik için yeni bir tedavi… Bilim insanları saç dökülmesinin nedenini buldu

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Yeni bir araştırmaya göre kelliğin tedavisi bulunmuş olabilir. Bir araştırma ekibi saç dökülmesine neden olan proteini keşfettiğini ve hatta bir kişinin saçını kaybettikten sonra tedavi edebileceklerini söylüyor.
Kellik için yeni bir tedavi… Bilim insanları saç dökülmesinin nedenini buldu

Milyonlarca insan için bir sorun olan saç dökülmesine karşı yeni bir tedavi bulunmuş olabilir. Yeni bir araştırma insanların neden saçlarının dökülüp kel kaldıklarını ortaya çıkarırken, buna karşı geliştirilebilecek tedavi yöntemleri üzerinde duruyor.

Hem erkekleri hem de kadınları etkileyebilen kellik, genellikle kalıtsal olsa da vücudun kendi saç köklerine saldırmaya başlamasından da kaynaklanabilir. Bu da insanların saçlarını haftalar içinde kaybetmesiyle sonuçlanır.

Rakamlar, sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde yaklaşık 40 milyon insanın kel olduğunu gösteriyor. Ve şu anda bu durumun bir tedavisi yok, ancak çalışmaların saç dökülmesini yavaşlatabileceği ve hatta bazı durumlarda tersine çevirebileceğini gösteren birkaç tedavi mevcut. Ayrıca saç ektirme yöntemiyle de pek çok kişi bu sorunla baş etmeye çalışıyor.

SAÇ DÖKÜLMESİ ENGELLENEBİLİR Mİ?

Ancak yeni bir araştırma saç dökülmesinin ana nedenini ve buna bağlı olarak nasıl tedavi edilebileceğini bulmuş olabilir.

California Üniversitesi, Riverside’da (UCR) yapılan çalışmada, kimyasalların yüksek konsantrasyonlarda olduğu zaman saç köklerini öldürdüğü bulundu. Çalışmaya göre, oranların doğru seviyelerde olması halinde yeni saçlar çıkabilir.

Araştırma ekibinin odağındaki protein, yalnızca bir folikülün büyümesini kontrol etmekle kalmayıp aynı zamanda ölümüne de yol açabilen TGF-beta. UCR araştırma ekibi, saç dökülmesini durdurmak için bu seviyelerin kontrol edilebileceğine inanıyor.

TGF-beta, normalde beyaz kan hücreleri de dahil olmak üzere vücuttaki birçok hücre tarafından salgılanan büyümeyi uyaran bir kimyasal. Araştırmada da bilim insanları, cildin yüzeyinde yapılan ve farklı kimyasalların konsantrasyonunu ortaya çıkaran testlere dayanan veri kümelerini kullandılar.

KONTROL ALTINA ALINABİLİR

Araştırma ekibindeki biyolog Dr Qixuan Wang, bilim insanlarının kelliğe neden olan mekanizmaları kontrol etmeye bir adım daha yaklaştırdığını söylüyor.

Saç köklerindeki hücreler periyodik olarak ölür ve bu da saçların dökülmesine neden olur; bu, günde yaklaşık 100 kez gerçekleşen bir süreç. Ancak aynı zamanda, kaybedilen saç telinin yeniden büyümesini sağlamak için yeni saç yapıcı hücreler üretebilen kök hücreler de bulunur.

Araştırmacılar, buldukları sonucu şu şekilde açıklıyor: “Bir saç kökü kendini öldürse bile kök hücre deposunu asla öldürmez. Hayatta kalan hücreler yenilenme sinyali aldıklarında bölünürler, yeni bir hücre oluştururlar ve yeni bir folikül haline gelirler. Yeni araştırmamız bizi kök hücre davranışını anlamaya daha da yaklaştırıyor, böylece onu kontrol edebiliyor ve yara iyileşmesini destekleyebiliyoruz.”

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