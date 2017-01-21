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Kelly Gale sevgilisinin çektiği kareyi böyle paylaştı

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Kelly Gale sevgilisinin çektiği kareyi böyle paylaştı
21 yaşındaki Victoria's Secret modeli Kelly Gale, sevgilisiyle birlikte çıktığı romantik tatilden paylaşımda bulundu.

500 binin üzerindeki takipçileriyle sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla haberleşen Kelly, şimdilerde sevgilisi Johannes Jarl ile Bali’de tatil yapıyor.

Birlikte geçirdikleri romantik anlardan kareleri de hesabından paylaşan Victoria’s Secret modeli Kelly Gale, son paylaşımında ipin ucunu biraz kaçırdı.

Geride bıraktığımız cuma günü sevgilisinin çektiği bir kareyi paylaşan Gale, bu karede iç çamaşırlarıyla görülüyor. Otel yatağındaki bu kareyi seksi model ‘Yatak zamanı hikayeleri’ notuyla paylaştı.

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