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KEMA: Drone ile çam kese böceği ilaçlaması bilimsel değildir

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Kıbrıs Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (KEMA), çam kese böceği ilaçlaması için drone ile orman sahalarında uygulama yapılmasının uygulanabilirlik açısından bilimsel, ekonomik ve etkin uygulamalar açısından mümkün görülmed
KEMA: Drone ile çam kese böceği ilaçlaması bilimsel değildir

Kıbrıs Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (KEMA), çam kese böceği ilaçlaması için drone ile orman sahalarında uygulama yapılmasının uygulanabilirlik açısından bilimsel, ekonomik ve etkin uygulamalar açısından mümkün görülmediğine işaret etti.

KEMA Başkanı İlkay İlseven yazılı açıklamasında, çam kese böceği zararlısı ile ivedi olarak etkin ve sonuç alıcı mücadele yapılmadığı takdirde ormanlarda yüzde 60’lara varan artım ve büyüme kayıpları olacağına işaret etti.

Direncini kaybetmiş, zayıf düşmüş ve hastalanmış ağaçları, ölümcül böcek olan kabuk böceklerinin istila edeceğini ve kitle ölümlerine neden olacağını ifade eden İlseven, ayrıca insanlarda da astım, bronşit, cilt tahrişliği, alerjik durumlar ve lenf bezlerini şişmesi gibi komalık durumlar, sağlık sorunlarına neden olacağını kaydetti.

Bilimsel olarak bu böcekle ana mücadele yönteminin havadan helikopterle biyolojik uygulama yapılması olduğuna işaret eden İlseven, bu aşamada bilimin ön gördüğü etkin tedbir alınmazsa ormanları bekleyen büyük tehlikenin kabuk böceği istilası olacağını belirtti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının “Drone ile çam kese böceği mücadelesini” eleştiren İlseven, drone ile orman sahalarında uygulama yapılmasının uygulanabilirlik açısından da ekonomik ve etkin uygulamalar açılardan da mümkün görülmediğini belirtti ve “Tavsiyemiz; bilimin tavsiye ettiği uygulamadan şaşılmaması ve havaya para atılmamasıdır” dedi.

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