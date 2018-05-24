Kema Vakfı’nda görev değişimi

2005 yılında çevre, orman ve doğal varlıkların korunmasının bir devlet politikası olmasını sağlamak amacıyla çalışma yapmak üzere faaliyetlerine başlayan Vakfın kuruluşundan bugüne Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini yürüten Orhan Aydeniz bu görevi İrfan Tansel Demir’e devretti.

Demir yaptığı yazılı açıklamada, KEMA Vakfı’ na kuruluşundan bugüne verdiği hizmetlerden dolayı Orhan Aydeniz’e Mütevelli Heyeti olarak teşekkür ettiklerini ve deneyimlerinden her zaman faydalanacaklarını kaydetti

