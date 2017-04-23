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KEMA, yangınlar için önlemlerin erkenden alınması çağrısında bulundu

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KEMA, yangınlar için önlemlerin erkenden alınması çağrısında bulundu
Kıbrıs Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı(KEMA), yangın riskine karşı tedbirlerin erkenden alınması için yetkililere çağrı yaptı.

KEMA Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Aydeniz, yaptığı yazılı açıklamada, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla yangınlarla ilgili alınması gereken önlemlere dikkat çekti. Aydeniz, “Yangın felaketinin etkilerini azaltmak için şimdiden önlem almak ve yangınlara karşı hazırlıklı olmamız gerekir” dedi.

Yağışların iyi olması nedeniyle yol kenarları, tarım alanları ile orman alanlarında yoğun bir otlanma olduğu, bu nedenle yangın riskinin de arttığını kaydeden Aydeniz, çok iyi çalışan etkin bir ‘’Yangın Koruma ve Mücadele Organizasyonu’’ oluşturulması gerektiğini belirtti.

“KAMERALAR DEVRE DIŞI”

Orman yangınlarını tespit amaçlı kurulan kamera sistemindeki arızadan dolayı devre dışı olduğunu iddia eden Aydeniz, bunun acilen devreye konması gerektiğini söyledi.

“HELİKOPER KİRALANMALI VEYA SATIN ALINMALI”

Ülkede yangınlara karşı havadan mücadele amaçlı kiralanacak veya satın alınacak bir helikopterin orman yangınlarının büyümeden kısa sürede ve zarar yapmadan söndürülmesinde büyük yarar sağlayacağını kaydeden Aydeniz, “Bunun gerçekleşmesi durumunda, Türkiye’den gecikmeli gelen hava desteği sonucunda yangınların büyümesi ve zararın artması önlenecektir” dedi.

ÖNLEMLER

Aydeniz, alınmasını gerekli gördüğü önlemleri, “anayolların her iki yanı yangın mevsiminden önce, yabancı otlardan temizlenmesi; orman yangın yol  ve şeritlerinin her türlü diri ve ölü örtüden temizlenmesi ve trafiğe açık bulundurulması; yangın mevsimi boyunca yangınlara karşı yapılan mevsimlik işçi istihdamının Mayıs ayı içerisinde tamamlanması; hasatta çalıştırılacak zirai araç ve gereçlerin akaryakıtla çalışan bahçe su motorlarının muayeneden geçirilmesinin sağlanması” olarak sıraladı.

Aydeniz, Kaymakam başkanlığında, Su İşleri Dairesi, Bölge İtfaiye Şubesi, Orman Dairesi, Karayolları Dairesi, İlçe Belediyeleri ve Sivil Savunma Teşkilatının temsilcilerinden oluşacak yangın harekat merkezlerinin kurulması gerektiğini de  ekledi.

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