Kemal Dürüst ve Meray Dürüst çifti sahte diploma suçlamasıyla tutuklandı!

Eski bakanlardan, KSTU Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Kemal Dürüst ile eşi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürü Meray Dürüst sahte diploma iddiasıyla tutuklandı.

Sahte diploma soruşturması devam ediyor.

Eski bakanlardan, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Kemal Dürüst ile eşi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürü Meray Dürüst sahte diploma iddiasıyla tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kemal Dürüst "sahte belge düzenleme”, “sahte belgeyi tedavüle sürme”, “sahtekarlıkla para temini”, “sahte belge düzenlenmesini tahrik etme" suçlarından yarın sabah Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne, Meray Dürüst ise, “sahte belge düzenlemesini tahrik etme” ve “sahte resmi belgeyi tedavüle sürme” suçlarından Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacak.