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Kemal Kılıçdaroğlu: Bundan sonra bu ülkeye baharlar gelecek

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu: Bundan sonra bu ülkeye baharlar gelecek

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Ankara Arjantin İlkokulu’nda oyunu kullandı.

 

 

Kılıçdaroğlu, “Bütün yurttaşlarıma teşekkür ederim. Sandığa gidip oy kullanan bütün yurttaşlarıma en işten sevgi ve saygılarımı duyarım. Hepimiz demokrasiyi, bir arada olmayı, kucaklaşmayı çok özlemişiz. Bundan sonra göreceksiniz bundan sonra bu ülkeye baharlar gelecek” diye konuştu.

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