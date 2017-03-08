Kemal Kılıçdaroğlu: Evet diyenlerin çoğu 'hayır' oyu kullanacak

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Sakarya'da düzenlenen kadınlar günü etkinliğinde konuştu.

Referandum kampanyası süresince özellikle annelere çok iş düştüğünü söyleyen Kılıçdaroğlu, 'Komşularınızla kavga etmeden, onlara neden hayır demeleri gerektiğini anlatın' dedi. Kılıçdaroğlu referandumla ilgili bir de iddiada bulundu, 'Ben eminim 'evet' diyenlerin çoğu sandıkta 'hayır oyu' kullanacak' dedi.

Konuşmasından satır başları:

Biz birlikte huzur içinde yaşamak istiyoruz. Kılıçdaroğlu neden kavga etmiyor diyorlar, ben anne babamdan kavga etmeyi öğrenmedim. 'Hakaret ediyoruz yine de kavga etmiyor' diyorlar, böyle laf olur mu yahu.

Yeni bir anayasa diyorlar; 18 yaşındaki genç milletvekili olacak, ömürboyu askerlikten muaf olacak. Elinizi vicdanınıza koyun. Sizin çocuklarınıza milletvekilliği kapısı açılacak mi? Sizin çocuklarınız El Bab-a gidecek. Şehit olacak. Sen de gönder çocuklarını oraya.

500 milletvekili neyinize yetmedi, 600'e çıkarıyorsunuz?

Bir kişi hem hakim olacak, hem bakan olacak, hem cumhurbaşkanı olacak hem parti başkanı olacak. Kabul mu? Tabi ki hayır. Kimseye hiçbir zaman tüm yetkiyi verilmemiş. Tek kişi hata yaparsa ne olacak? Faturayı hep beraber ödeyeceğiz.

Nasıl olur da Mustafa Kemal Atatürk'e verilmeyen yetkiler bir kişiye verilir? Sandığa giderken çocuklarınızı, bayrağı, vatanı düşünün.

Ülkenizi, bayrağınızı seviyorsanız sizin de sorumluluğunuz var. Çocuklarımızın geleceği için anayasa değişikliğine hayır diyeceğiz.

Bir kişi her şeye yetkiliyse Türkiye bir felakete sürükleniyor demektir. Anneler bu işi yüklendikleri andan itibaren Türkiye'nin tablosu değişir.

Kusurlu bir toplum değiliz. Neredeyse birbirimize selam vermeyecek hale geldik, kavga ortamından özenle kaçın. Her evde huzur istiyoruz. Eğer kadın varsa evde bereket vardır. Biz böyle gördük, böyle yaşadık. Eğer bir ülkede insanlar huzurlu mu, mutlu mu diye bakarsanız bunun tek ölçüsü vardır; kadınlar gülüyorsa bir ülke mutludur.

Bütün annelerin yüzünün güldüğü bir Türkiye istiyoruz. Bütün annelerin çocuklarına iş bulduğu bir Türkiye istiyoruz. Bunun birinci ayağı; hayır demek.

Şunu söylüyorlar; hayır çıkarsa kaos olur.

Sakın bunlara inanmayın. Hayır çıkarsa sayın Cumhurbaşkanı yerinde, sayın Binali Yıldırım yerinde, Meclis yerinde, herhangi bir sorun yok. Biz parlamentoda çalışacağız, memlekette bir şey olmayacak. Neden kaos çıksın?

Ama evet çıkarsa Türkiye sonu belli olmayan bir yere doğru gidecek.

Anayasa değişikliğinde başkanın kaç yardımcısı olacak bilen var mı? Ben de bilmiyorum. Çünkü istediği kadar yardımcısı olacak. Kimler yardımcı olacak, niteliği nedir? Bilen var mı? Ben de bilmiyorum çünkü tamamen başkanın keyfine bağlı. Amcasının oğlunu, torununu yapabilir.

Peki böyle bir düzen adil bir düzen mi?

Sizin ikna yeteneğiniz benden daha yüksek. Komşunuza anlatacaksınız, beraber söyleyeceğiz, kavga etmeden anlatacağız.

Bakın tek adamlık Libya'da, Irak'ta, Suriye'de vardı. Ne oldu? O açıdan verilen her oyun ne kadar değerli olduğunu düşünün. Verilen her oy çok değerlidir.

Annemden kavgayı öğrenmedim ama oturup konuşmayı, uygarca tartışmayı öğrendim. Benim söylediklerime zaman zaman karşı taraftan itirazlar geliyor. Kendilerine teklifte bulundum; neden biz de uygar insanlar gibi bir televizyon kanalında yan yana konuşmuyoruz. Ben yanlış yapıyorsam dinlerim ama siz yanlış yapıyorsanız belki ben sizi ikna ederim. 1980 öncesi bu Türkiye'de yapılıyordu. Hatta şu teklifi de yaptım; size daha fazla süre versinler, ben 15 dakika konuşayım. Buna cesaret edemiyorlar.

Soru şu; Neden cesaret edemiyorlar. Onlar da biliyorlar ki biz doğruyu biliyoruz. Eminim ki evet diyenlerin çoğu sandıkta hayır oyu kullanacak. Hayırımız hayırlı olsun.

Hayırın her zaman hayırlı olacağını unutmayın ama evetin vebali çok ağırdır.