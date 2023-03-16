Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC dönüşünde konuştu: Çocukların katilleri belli, hesabını soracağım

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte, depremde Adıyaman’da yıkılan İsias Otel’de hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımı oyuncularının ailelerini ziyaret etti.

Karakaya, Konuklu, Yiğittürk, İş, Dağlı, Çetintaş, Kılıç ve Çetiner ailelerini ziyaret ederek başsağlığı dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden çocukların mezarlarına çiçek bırakarak dua etti.

CHP lideri, Kuzey Kıbrıs dönüşü Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Selvi Kılıçdaroğlu'yla birlikte basın toplantısı düzenledi.

“Orada bir cinayet işlendi, bunun başka adı yok” diyen Kemal Kılıçdaroğlu, İsias Otel’de hayatını kaybeden tur operatörlerinin ailelerini de ziyaret edeceğini de söyleyip şöyle devam etti:

'BAŞSAĞLIĞI DİLEMEYİ BİLE ÇOK GÖRDÜLER'

Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeydim. Eşim Selvi Hanım ve arkadaşlarımla birlikte. Kuzey Kıbrıslı voleybol takımının çocukları o otelin altında kaldı, şampiyon Melekler Takımı o molozların altında hayatlarını kaybettiler. Açıkça söylüyorum, orada bir cinayet işlendi. Bunun başka bir adı yok. Bakın aynı binanın altında 31 tur operatörü de bulunuyordu. Onlar da hayatını kaybetti. Bugün Kıbrıs’ta 23 aileyi ziyaret ettim. Anneler, babalar, amcalar, halalar, dayılar, yüzlerce kişiyle konuştum. Büyük bir acı. Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Çocukların odalarında mum yanıyor, herkes feryat içinde. Ama üzülerek ifade edeyim ki bu insanlara tümüyle kulaklarını kapadılar. Başsağlığı dilemeyi bile çok gördüler.

'EVLATLARINI KAYBEDEN ANNE VE BABALARA NE DİYECEĞİZ'

Biz babası ölene yetim, annesi ölene öksüz deriz. Peki evlatlarını kaybeden anne ve babalara ne diyeceğiz? Bunun ne kadar derin bir acı olduğunu biliyoruz. Bunun adı o nedenle yoktur. Ben ve Selvi hanım bu acıyı çok iyi biliyoruz. O insanların o deprem bölgesinde neler yaşadığını bilerek oraya gittim. Unutmamak lazım ki bu milletin dili, dini, ırkı, her şeyi çocuktur. Çocuk ölünce bir aile ruhen ölür.

'CUMHURBAŞKANI OLARAK HESABINI SORACAĞIM'

Çocukların katilleri belli. Gereğini birkaç ay sonra yapacağımı o ailelere anlatmak için oraya gittim. Allah nasip ederse Cumhurbaşkanı olarak hesabını soracağım. Hiç kimsenin ahı yerde kalmayacak.

'BİR VAKIF KURACAĞIZ'

Ailelere şunu da söyledim, acılarınıza merhem olmaz ama tüm aileleri bir araya getirerek, bir vakıf kuracağız. Her bir evladımızın adı ile yüzlerce burs vereceğiz. O çocukların isimleri sonsuza kadar yaşayacak. Onlar asla ölmeyecek.

'SEVGİLİ HALKIM SEN DE UNUTMA'

Sevgili halkım, gelelim Türkiye’ye. Bu liyakatsizlik, bu beceriksizlik, bu korkunç rant hırsı 50 bin insanın canını aldı. 100 yılın felaketi dediler, dün de 100 yılın seli demeye başladılar. Kıbrıslı aileler bir forma da verdiler, (formayı göstererek) şöyle bir forma. Bu formayı yatağımın yanına koyacağım. O melekleri unutmamak için. Şampiyon melekleri unutmayacağım. Sinan Ateş’i unutmayacağım, Emine Şenyaşar’ı unutmayacağım. Sevgili halkım sen de unutma."