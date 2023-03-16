  • BIST 5.229,58
  • Altın 1172.87
  • Dolar 18.9871
  • Euro 20.1102
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC dönüşünde konuştu: Çocukların katilleri belli, hesabını soracağım

»
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İsias Otel'de vefat eden çocukların ailelerini KKTC'de ziyaret etti. CHP lideri "Çocukların katilleri belli. Allah nasip ederse cumhurbaşkanı olarak hesabını soracağım" dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC dönüşünde konuştu: Çocukların katilleri belli, hesabını soracağım

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte, depremde Adıyaman’da yıkılan İsias Otel’de hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımı oyuncularının ailelerini ziyaret etti.

Karakaya, Konuklu, Yiğittürk, İş, Dağlı, Çetintaş, Kılıç ve Çetiner ailelerini ziyaret ederek başsağlığı dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden çocukların mezarlarına çiçek bırakarak dua etti.

CHP lideri, Kuzey Kıbrıs dönüşü Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Selvi Kılıçdaroğlu'yla birlikte basın toplantısı düzenledi.

“Orada bir cinayet işlendi, bunun başka adı yok” diyen Kemal Kılıçdaroğlu, İsias Otel’de hayatını kaybeden tur operatörlerinin ailelerini de ziyaret edeceğini de söyleyip şöyle devam etti: 

'BAŞSAĞLIĞI DİLEMEYİ BİLE ÇOK GÖRDÜLER'

Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeydim. Eşim Selvi Hanım ve arkadaşlarımla birlikte. Kuzey Kıbrıslı voleybol takımının çocukları o otelin altında kaldı, şampiyon Melekler Takımı o molozların altında hayatlarını kaybettiler. Açıkça söylüyorum, orada bir cinayet işlendi. Bunun başka bir adı yok. Bakın aynı binanın altında 31 tur operatörü de bulunuyordu. Onlar da hayatını kaybetti. Bugün Kıbrıs’ta 23 aileyi ziyaret ettim. Anneler, babalar, amcalar, halalar, dayılar, yüzlerce kişiyle konuştum. Büyük bir acı. Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Çocukların odalarında mum yanıyor, herkes feryat içinde. Ama üzülerek ifade edeyim ki bu insanlara tümüyle kulaklarını kapadılar. Başsağlığı dilemeyi bile çok gördüler.

'EVLATLARINI KAYBEDEN ANNE VE BABALARA NE DİYECEĞİZ'

Biz babası ölene yetim, annesi ölene öksüz deriz. Peki evlatlarını kaybeden anne ve babalara ne diyeceğiz? Bunun ne kadar derin bir acı olduğunu biliyoruz. Bunun adı o nedenle yoktur. Ben ve Selvi hanım bu acıyı çok iyi biliyoruz. O insanların o deprem bölgesinde neler yaşadığını bilerek oraya gittim. Unutmamak lazım ki bu milletin dili, dini, ırkı, her şeyi çocuktur. Çocuk ölünce bir aile ruhen ölür.

'CUMHURBAŞKANI OLARAK HESABINI SORACAĞIM'

Çocukların katilleri belli. Gereğini birkaç ay sonra yapacağımı o ailelere anlatmak için oraya gittim. Allah nasip ederse Cumhurbaşkanı olarak hesabını soracağım. Hiç kimsenin ahı yerde kalmayacak.

'BİR VAKIF KURACAĞIZ'

Ailelere şunu da söyledim, acılarınıza merhem olmaz ama tüm aileleri bir araya getirerek, bir vakıf kuracağız. Her bir evladımızın adı ile yüzlerce burs vereceğiz. O çocukların isimleri sonsuza kadar yaşayacak. Onlar asla ölmeyecek.

'SEVGİLİ HALKIM SEN DE UNUTMA'

Sevgili halkım, gelelim Türkiye’ye. Bu liyakatsizlik, bu beceriksizlik, bu korkunç rant hırsı 50 bin insanın canını aldı. 100 yılın felaketi dediler, dün de 100 yılın seli demeye başladılar. Kıbrıslı aileler bir forma da verdiler, (formayı göstererek) şöyle bir forma. Bu formayı yatağımın yanına koyacağım. O melekleri unutmamak için. Şampiyon melekleri unutmayacağım. Sinan Ateş’i unutmayacağım, Emine Şenyaşar’ı unutmayacağım. Sevgili halkım sen de unutma."

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Seçime 58 gün kaldı, propaganda kuralları belli oldu16 Mart 2023 Perşembe 11:01
  • Ahmet Erbaş: “İsias otelle ilgili soruşturma çatı davadan ayrı yürütülecek. Sonuna kadar takipçisi olacağız”16 Mart 2023 Perşembe 10:54
  • Kılıçdaroğlu, KKTC'ye geliyor16 Mart 2023 Perşembe 10:45
  • Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu afet bölgesine gidiyor15 Mart 2023 Çarşamba 19:19
  • Erdoğan’ın sözleri depremzedelerin acısını katladı15 Mart 2023 Çarşamba 19:11
  • Karadeniz üzerinde tehlikeli gerilim: Rusya’dan ABD’ye çok sert suçlama15 Mart 2023 Çarşamba 12:50
  • Kızılay’da ballı koltuk15 Mart 2023 Çarşamba 10:31
  • Uluslararası Göç Örgütü Direktörü: Deprem bölgesinde geçmişi silinmiş, bugünü acılarla dolu, gururlu ve yiğit insanlarla tanıştım14 Mart 2023 Salı 20:39
  • Demirtaş, Yeşil Sol Parti'nin logosunu paylaştı: "Ne olduğunu bilmeyen kalmasın, lazım olacak"14 Mart 2023 Salı 19:55
  • Kılıçdaroğlu: Neoliberalizm karşıtı eğilim güçleniyor, yalnız değiliz14 Mart 2023 Salı 19:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti