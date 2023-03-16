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Kemal Kılıçdaroğlu KKTC’de

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman’daki otelde hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüşmeler yapmak üzere KKTC’ye geldi.
Kemal Kılıçdaroğlu KKTC’de

Türkiye Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman’daki otelde hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüşmeler yapmak üzere KKTC’ye geldi.

Kılıçdaroğlu eşiyle birlikte bu sabah Ercan Havalimanı’na geldi.

Ziyaretini Twitter hesabından duyuran Kılıçdaroğlu “Yavru vatanımızın evlatları, Adıyaman İsias Hotel’de cinayete kurban gittiler. Ailelerle görüşmek üzere, Selvi Hanım ile az önce KKTC’ye geldik. Yavru vatanın çığlığına sessiz kalınmayacak. Selvi Hanım ve benim için, hayatımızın en zor günlerinden biri bugün olacak” ifadelerini kullandı.

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