Kemal Kılıçdaroğlu Twitch'te canlı yayında rekor kırdı KKHA - CANLI YAYIN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Youtube yayıncısı Jahrein'in davetiyle canlı yayın konuğu oldu. Kılıçdaroğlu'nun gençlerle ilgili söylediği sözler sosyal medyada gündeme oturdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Youtube yayıncısı Jahrein'in davetiyle canlı yayın konuğu oldu. Kılıçdaroğlu'nun gençlerle ilgili söylediği sözler sosyal medyada gündeme oturdu.

Kılıçdaroğlu, gençlere 6 ay içinde her şeyi yoluna koyacağını söylerken eğitimle ilgili de değerlendirmeler yaptı.

"Bir çocuk ne kadar nitelikli sorular soruyorsa, eğitim o kadar başarılı demektir." diyen Kılıçdaroğlu, KYK kredilerinin faizlerinin silineceğini ifade etti. İnternetin yavaş olmasından dem vuran Kılıçdaroğlu, bu konuyla ilgili planlarını da açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nun gençlere ulaştığı yayın sosyal medyanın gündemine oturdu.

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