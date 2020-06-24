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Kemal Kılıçdaroğlu: Yargı aracılığıyla belediye başkanlarımıza kumpas kuruyorlar

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Kemal Kılıçdaroğlu: Yargı aracılığıyla belediye başkanlarımıza kumpas kuruyorlar
Kemal Kılıçdaroğlu: Yargı aracılığıyla belediye başkanlarımıza kumpas kuruyorlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükûmet ile CHP'li belediyeler arasında yaşanan problemleri anlattı. Yargı ile belediye başkanlarına kumpas kurulduğunu ve asıl amacın rantın elde edilmesi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Gerçekten belediye başkanlarının elini kolunu bağlamak istiyor ama belediye başkanlarımız bunu kavgasız dövüşsüz aşıyorlar." dedi.

Habertürk'ten Bülent Aydemir'e konuşan Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'e yönelik linç kampanyasını başlattığını belirterek, "Orada TURSAB yetkilileri ile bir araya gelmişler. İzmir'de turizmi nasıl canlandırırız; şehre daha fazla turist nasıl gelebilir diye. O çerçevede bir İzmir markası yaratmak istiyorlar." dedi.

"Yargı aracılığıyla belediyelerimize kumpas kuruluyor"

Hükûmetin belediyeleri iki açıdan sıkıştırdığını belirten Kılıçdaroğlu, "Gerçekten belediye başkanlarının elini kolunu bağlamak istiyor ama belediye başkanlarımız bunu kavgasız dövüşsüz aşıyorlar. İkincisi ise savcılar aracılığıyla belediye başkanlarının üzerine gitmeye çalışıyorlar; baskı kuruyorlar. Yargıyı maşa olarak kullanarak CHP'li belediyeler üzerinde baskı kurmak istiyorlar. Mesela Yalova Belediye başkanımız. İhbarı yapan kendisi, kendisinden önce başlayan uygulama. Kendisinin de o işin içinde olduğuna dair hiçbir delil yok ama sırf Sarayın talebi doğrultusunda bir numaralı sanık olarak ağır cezaya verildi. Hiçbir delil yok ortada. Niçin bir numaralı sanık gösterildi? İdare mahkemesini kazanmasın diye... Açtığı davayı göreve iade davasını, mecburen ağır cezadaki davanın sonuçlanmasını bekleyecek. Böylece uzun yıllar ya da uzun süre belediye başkanlığı yapamayacak. Böylece belediye başkanlarımıza bir kumpas kuruyorlar. Yargı aracılığıyla kuruyorlar bu kumpası. Biz bunun da farkındayız" ifadelerini kulladı.

"İzmir'in sahillerine göz dikmiş durumda"

Rantın büyük olduğu İzmir'deki belediye başkanlarına yönelik kumpas girişimlerini bildiklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bunun dışında kumpas kurulduğunu da biliyoruz. Özellikle İstanbul'da rantı tümüyle tüketen rantiye sınıfı; İzmir'e, İzmir'in sahillerine göz dikmiş durumda. Oradaki rantı kullanmak istiyor. Belediyeler de buna izin vermeyince hükümet aracılığıyla belediyelere yargı üzerinden baskı kurulmak isteniyor." dedi.

"İktidarda kalmak için seçim kanunuyla oynamak demokrasiye inanmamaktır"

Kılıçdaroğlu, siyasi partiler ve seçim kanununa ilişkin olarak da şunları söyledi: "İktidarda kalmak için seçim kanunlarıyla oynamak demokrasiye inanmamak demektir. Siz iktidarda kalmak için seçim yasasını muhtemel kayıplarınızı, halkın oylarını, iradesini; çıkaracağınız yasalarla etkisiz hale getirmek ve böylece iktidarlarını korumak gibi bir arayışın içindeler. Ne yaparlarsa yapsınlar bunlar gidecekler. Meşhur bir sözümüz vardır; bıçak kemiğe dayandı. Milletin artık bıçak kemiğine dayanmış vaziyette. Artık bunlara tahammül edilemiyor. Haksızlıklar, hukuksuzluklar, rüşvetler, gırtlağına kadar yolsuzluğa, kirliliğe bulaşmış olan bir siyasal iktidar var. Bu iktidarın gitmesi lazım. Türkiye'nin bütün bu kirliliklerden arınması gerekiyor."

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