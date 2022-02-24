Kemal Kılıçdaroğlu’ndan iktidara ‘Montrö’ çıkışı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’nin acilen toplanması gerektiğini ifade ederek, “Ukrayna'daki gelişmeler, Avrupa'daki gelişmeler, Türkiye'nin de bundan etkileneceğini bildiğimiz için bu görüşmelerin yapmak zorundaydım” dedi.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

*Toplantıya biraz geç katıldığımı biliyorum, bu nedenle hepinizden özür dilerim. Olağanüstü gelişmeler var.

*Ben bu olağanüstü gelişmeleri izlemek zorundayım. Tarihin bana yüklediği böyle bir sorumluluk var.

*İttifakı oluşturduğumuz, kader birliği yaptığımız genel başkanlarla da konuşmak zorundaydım.

* Avrupa'nın göbeğinde nükleer güce sahip olan devletin bir başka ülkeye bir şekliyle girmiş olması, dünyanın bunu sadece seyretmiş olması hepimizin dikkatle izlemesi gereken bir tablodur. Güvenlik zirvesinden sonra TBMM'yi acilen toplayın.