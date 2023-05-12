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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ruslara uyarı: Kasetlerin arkasında olduğunuzu biliyoruz

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Kumpas, kaset, deepfake içerik ve montaj içeriklerin arkasında Ruslar olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız" dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ruslara uyarı: Kasetlerin arkasında olduğunuzu biliyoruz

Türkiye Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyada Ruslara uyarıda bulundu.

Kumpas, kaset, deepfake içerik ve montaj içeriklerin arkasında Ruslar olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, Rusça ve Türkçe mesajında şunları kaydetti: “Sevgili Rus Dostlarımız, Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız.”

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