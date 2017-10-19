Kemal Saraçoğlı Vakfı, seminerlerinin ikincisini gerçekleştirdi

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, 2017-2018 Eğitim yılı Kanser ve Sağlıklı Beslenme konulu ikinci seminerini Güzelyurt’ta, Şht. Turgut Ortaokulu’nda gerçekleştirdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı işbirliğinde Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın, 18 Ekim tarihinde 2017-2018 eğitim yılı seminerlerinin ikincisini Şht Turgut Ortaokulu’nda eğitim gören öğrencilerle gerçekleştirdi. Uzman Kerime Kuvvetlioğlu ve Yüksek Hemşire Fethiye Karakış tarafından gerçekleştirilen seminer öğrencilerden büyük ilgi gördü.

Değerli eğitmenler, seminerde öğrencilere sağlıklı yaşamanın önemini vurgulayarak, kanser hastalığının ne olduğunu ve bu hastalıktan nasıl korunmak gerektiğinin yollarını anlattı.