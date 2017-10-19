 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 108.162
  • Altın 151,204
  • Dolar 3,6561
  • Euro 4,3295
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAIrak ordusu: Peşmerge Haziran 2014 sınırlarına çekildi

Kemal Saraçoğlı Vakfı, seminerlerinin ikincisini gerçekleştirdi

» »
Kemal Saraçoğlı Vakfı, seminerlerinin ikincisini gerçekleştirdi
Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, 2017-2018 Eğitim yılı Kanser ve Sağlıklı Beslenme konulu ikinci seminerini Güzelyurt’ta, Şht. Turgut Ortaokulu’nda gerçekleştirdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı işbirliğinde Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın, 18 Ekim tarihinde 2017-2018 eğitim yılı seminerlerinin ikincisini Şht Turgut Ortaokulu’nda eğitim gören öğrencilerle gerçekleştirdi. Uzman Kerime Kuvvetlioğlu ve Yüksek Hemşire Fethiye Karakış tarafından gerçekleştirilen seminer öğrencilerden büyük ilgi gördü.

Değerli eğitmenler, seminerde öğrencilere sağlıklı yaşamanın önemini vurgulayarak, kanser hastalığının ne olduğunu ve bu hastalıktan nasıl korunmak gerektiğinin yollarını anlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 3 yolda bakım onarım çalışmaları Kasım'da başlıyor19 Ekim 2017 Perşembe 14:14
  • Gönyeli Gençlik Festivali dün akşam başladı19 Ekim 2017 Perşembe 14:11
  • Kemal Saraçoğlı Vakfı, seminerlerinin ikincisini gerçekleştirdi19 Ekim 2017 Perşembe 13:43
  • Ertuğruloğlu, KTOB heyetini kabul etti19 Ekim 2017 Perşembe 13:36
  • Haspolat içme suyu şebekesi için imzalar atıldı19 Ekim 2017 Perşembe 13:21
  • İdris: "Farklı kültürleri zenginlik olarak görüyoruz"19 Ekim 2017 Perşembe 13:13
  • Öğrenciye okul otobüsü çarptı17 Ekim 2017 Salı 20:52
  • Lefkoşa’ya Pazar günü 5 saat elektrik verilemeyecek17 Ekim 2017 Salı 17:31
  • Akıncı Başbakanlık’ta Özgürgün ve Denktaş’la görüşüyor17 Ekim 2017 Salı 17:25
  • Otobüsün çarptığı 23 yaşındaki Seda Doğan yaralandı17 Ekim 2017 Salı 15:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti