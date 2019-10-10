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Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Kanserle Savaş Vakfı yararına “Survive Besparmak 2019 - Norman's Walk 3 Etkinliği” düzenleniyor

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Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Kanserle Savaş Vakfı yararına “Survive Besparmak 2019 - Norman's Walk 3 etkinliği” düzenleniyor.
Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Kanserle Savaş Vakfı yararına “Survive Besparmak 2019 - Norman's Walk 3 Etkinliği” düzenleniyor

Vakıf Açıklamasına göre 12-13 Ekim tarihlerinde yapılacak etkinlikte, Beşparmak dağlarında hem rehber eşliğinde gezilebilecek, hem de kamp kurulabilecek. 


Etkinlikten elde edilecek tüm gelir,  Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlanacak.
Çocuklar ile birlikte katılımın mümkün olduğu etkinlik için yerin sınırlı sayıda olduğu ve bilet alınarak kayıt yapılmasının gerekli olduğu da kaydedildi.


Etkinlik çerçevesinde kamp alanında kalacaklara yiyecek ikram edilecek ancak kişilerin ekstra tüketmek istediği yiyecek ve içecekleri kendilerinin temin etmesi  ve taşıması gerekiyor.


Biletler Kemal Saraçoğlu Vakfı, Cyprus Outdoor Shop Dereboyu ve Girne Şubeleri'nden, Laconic Computer ve Silver Rocks Restoran’dan 12 yaşa kadar olanlar için 25TL, 12+ yaş için 50TL’ye temin edilebilir.


Yürüyüş, Alsancak Milli Park’ında başlayacak ve kayıtlar saat 09.30’da  Alsancak Milli Parkı’nda gerçekleştirilecek.
Daha detaylı bilgi Kemal Saraçoğlu Vakfı sosyal medya hesabı ile 0533 869 3548 numaralı telefondan elde edilebilir.

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