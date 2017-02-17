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Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı afiş ve slogan yarışması düzenledi

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Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı afiş ve slogan yarışması düzenledi
Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, kanser hastalığı ile savaşta özellikle genç kuşağı bilinçlendirmek ve duyarlılığı artırmak için, “Kanserle Savaş İçin Afiş ve Slogan Yarışması” düzenledi.

Vakıf tarafından yapılan yazılı açıklamada, Commercial Insurance’ın ana sponsorluğunda  on altıncısı  düzenlenecek olan yarışmaya ana okuldan lise çağına kadar tüm öğrencilerin katılabileceği ifade edildi.

Açıklamaya göre, “Sigara ve Kanser”, “Beslenme ve Kanser”, “Çevre ve Kanser” ile “Spor ve Kanser” olmak üzere dört başlık altında yapılacak olan yarışmaya, herhangi bir teknik veya malzemeyle yapılan 50 x 70 cm boyutunda çalışmalarla; anasınıf ve ilkokul 1-2-3 sınıf öğrencileri de A3 boyutundaki çalışmalarla başvuru yapılabilecek.

Başvuru yapılacak çalışmaların daha önce herhangi bir yarışmada kullanılmamış olması gerektiği belirtildi. Başvuruların, 31 Mart 2017'e kadar, 20 Atatürk Meydanı Mahkemeler Karşısı-Lefkoşa adresindeki Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na teslim edilmesi gerektiği ifade edildi.

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