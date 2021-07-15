  • BIST 1.367,250
  • Altın 504,89
  • Dolar 8,5480
  • Euro 10,1100
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKABM raportörü: Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri savaş suçu

Kemal Saraçoğlu Vakfı: Bağışlar, çocuklara ilaç olsun

» »
Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, halka kurban bayramında bağışlarla destek olmaları için çağrıda bulundu.
Kemal Saraçoğlu Vakfı: Bağışlar, çocuklara ilaç olsun

Ülkemizin en önemli sağlık sorunlarından biri olan kanser hastalığına dikkat çekmek ve maalesef ülkenin kanayan yarası olan ilaç eksikliğinin giderilebilmesi ve kanser yolculuğundaki çocukların kesintisiz tedavi görebilmesi adına Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, halka kurban bayramında bağışlarla destek olmaları için çağrıda bulundu.

Kemal Saraçoğlu Vakfı’nın birincil amacı, çocukların almış olduğu kanser teşhisi ile başlayan yolculuklarında en doğru, hızlı ve başarılı bir tedaviye kavuşmalarını mümkün kılmaktır. Çocukların, kesintisiz bir şekilde tedavi edilebilmesi için ilaç tedariğinin sağlanabilmesi adına  kurban bağışlarınızı Kemal Saraçoğlu Vakfı’na yaparak, siz de destek olabilirsiniz.

Halkımız,  kurban bağışlarını dilerlerse banka hesap numaralarıyla, www.kemalsaracoglu.org/onlinebagis/ adresinden online olarak, Atatürk Meydanı No:20 Mahkemeler Karşısı/Lefkoşa’da bulunan vakıf binamıza gelerek veya +90 (542) 850 8700 - +90 (542) 880 8700 numaralı telefonlardan vakıf personelimize ulaşarak gerçekleştirebilirler.

Kemal Saraçoğlu Vakfı Bağış Hesapları ise aşağıdaki gibidir;

Asbank 300010964, Creditwest Bankası 100025333, İktisat Bankası 9010-49245-351,  K.T. Kooperatif Merkez Bankası 10-304-0000285414, Limasol Türk Kooperatif Bankası 200012714, Türk Bankası 0007185310, Türkiye İş Bankası IBAN TR47 0006 4000 0016 8180 5624 00, Yakındoğu Bankası 10-304-0000003598.

“Kanseri yaşamadan sorumluluk hissedebilmek erdemdir.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Araştırma: Yoğun Egzersiz, Kalp Sorunlarını İkiye Katlayabiliyor14 Temmuz 2021 Çarşamba 20:30
  • Corona Virüsün 'Sıfırıncı Hasta'sı O Mu?14 Temmuz 2021 Çarşamba 20:00
  • Bayramda Omurga Sağlığına Dikkat !14 Temmuz 2021 Çarşamba 19:30
  • Karaciğer yağlanması siroz ve kansere yol açabilir14 Temmuz 2021 Çarşamba 14:28
  • Arı zehri ciltte yaşlanma karşıtı etki gösteriyor14 Temmuz 2021 Çarşamba 14:16
  • Batıl Nil Virüsü nedir? Belirtileri nelerdir?14 Temmuz 2021 Çarşamba 14:03
  • Uğur Şahin’den corona virüsü açıklaması: Eğer yapmazsak pandemiyi atlatamayız14 Temmuz 2021 Çarşamba 13:41
  • Aşılar Delta plus’a karşı etkili mi?14 Temmuz 2021 Çarşamba 13:18
  • ‘Korkunç düzeyde’ dedi, uyardı: Bayramdan sonra Türkiye’de baskın hale gelecek14 Temmuz 2021 Çarşamba 13:06
  • Kalp hastalarına 'sakatat tüketmeyin' uyarısı14 Temmuz 2021 Çarşamba 12:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti