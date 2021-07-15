Kemal Saraçoğlu Vakfı: Bağışlar, çocuklara ilaç olsun

Ülkemizin en önemli sağlık sorunlarından biri olan kanser hastalığına dikkat çekmek ve maalesef ülkenin kanayan yarası olan ilaç eksikliğinin giderilebilmesi ve kanser yolculuğundaki çocukların kesintisiz tedavi görebilmesi adına Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, halka kurban bayramında bağışlarla destek olmaları için çağrıda bulundu.

Kemal Saraçoğlu Vakfı’nın birincil amacı, çocukların almış olduğu kanser teşhisi ile başlayan yolculuklarında en doğru, hızlı ve başarılı bir tedaviye kavuşmalarını mümkün kılmaktır. Çocukların, kesintisiz bir şekilde tedavi edilebilmesi için ilaç tedariğinin sağlanabilmesi adına kurban bağışlarınızı Kemal Saraçoğlu Vakfı’na yaparak, siz de destek olabilirsiniz.

Halkımız, kurban bağışlarını dilerlerse banka hesap numaralarıyla, www.kemalsaracoglu.org/onlinebagis/ adresinden online olarak, Atatürk Meydanı No:20 Mahkemeler Karşısı/Lefkoşa’da bulunan vakıf binamıza gelerek veya +90 (542) 850 8700 - +90 (542) 880 8700 numaralı telefonlardan vakıf personelimize ulaşarak gerçekleştirebilirler.

Kemal Saraçoğlu Vakfı Bağış Hesapları ise aşağıdaki gibidir;

Asbank 300010964, Creditwest Bankası 100025333, İktisat Bankası 9010-49245-351, K.T. Kooperatif Merkez Bankası 10-304-0000285414, Limasol Türk Kooperatif Bankası 200012714, Türk Bankası 0007185310, Türkiye İş Bankası IBAN TR47 0006 4000 0016 8180 5624 00, Yakındoğu Bankası 10-304-0000003598.

“Kanseri yaşamadan sorumluluk hissedebilmek erdemdir.”