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Kemal Saraçoğlu Vakfı Çocukları yararına anlamlı katkı

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Kemal Saraçoğlu Vakfı Çocukları yararına anlamlı katkı
Kemal Saraçoğlu Vakfı Çocukları yararına anlamlı katkı

26 Şubat 2020 Çarşamba günü, saat 14.00’da oynanan Göçmenköy Spor Kulübü - Doğan Türk Birliği KKTC Kupası Çeyrek Final maçından önce, hem KKTC Kupasının Ana Sponsoru hem de Göçmenköy Spor Kulübü’nün sponsoru olan Nicosia Şirketler Grubu büyük bir sosyal sorumluluk öreneği göstererek, 20,000 TL değerindeki bağış çekini Kemal Saraçoğlu Vakfı’na takdim etti.

Maç başlamadan hemen önce Göçmeköy Spor Kulübü Futbolcuları KKTC Çeyrek Final Maçı’ndaki formalarının üzerine kanser konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın ismi yazılı formalarını giyerek ve Kemal Saraçoğlu Vakfı’nın sloganı olan “Kanseri Yaşamadan Sorumluluk Hissedebilmek Erdemdir” yazılı pankartla sahaya çıktılar. Ardından Göçmenköy Spor Kulübü Başkanı Sayın Ersan Karataş, Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatörü’ne üzerinde vakfın isminin yazılı olduğu bir formadan hediye etti. Daha sonra Nicosia Finans Ltd Genel Müdürü Av. Gürkan Uluçhan Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatörü’ne bağış çekini takdim etti. Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatörü, Göçmenköy Spor Kulübü Başkanı’na vakıf teşekkür belgesini, daha sonra Nicosia Şirketler Grubu yetkilisine vakıf plaketini takdim etti.

Vakıf Koordinatörü Övgü İnce yaptığı açıklamada, Kemal Saraçoğlu Vakfı’nın halktan gelen bağışlarla faaliyetlerini sürdürdüğünü vurgularken, Nicosia Şirketler Grubu’na ve Göçmenköy Spor Kulübü Yönetimi ve futbolcularına böylesi anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attıkları için ve vakıf üye çocukları ve ailelerine umut oldukları için sonsuz teşekkürlerini sundu.

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