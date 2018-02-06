Kemal Saraçoğlu Vakfı çocuklarının mutlu günü

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası işbirliği ile hastanede tedavi göre çocukların eğitimine devam etmeleri yönünde “Hastanede ve Evde Eğitim” uygulamasına destek vermeye devam ediyor. Kanser hastalığıyla mücadele eden çocuklar aldıkları tedavilerin yan etkilerinden ve tedavi süresince izole olmaları gerektiğinden dolayı okul ortamından maalesef uzakta kalmaktadırlar. Kemal Saraçoğlu Vakfı, “Okumak her çocuğun hakkı” ilkesini benimseyerek 10 yıldan beridir, Milli Eğitim Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası işbirliği ile vakıf üye çocuklarının eğitimlerine devam edebilmeleri adına “Evde ve Hastanede Eğitim” uygulamasını 3 öğretmenin de desteğiyle sürdürmektedir.

30 Ocak 2018 tarihinde hastanede eğitim gören Kemal Saraçoğlu Vakfı çocukları, 2017-2018 eğitim yılı yarıyıl karnelerini, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Servisi’nde, Başhekim Sayın Dr. Bülent Dizdarlı, öğretmenleri Sayın Savaş Seyhun, Sayın Emir Emirkanı, Sayın Cemal Sarıca, servis doktor ve hemşireleri ve Kemal Saraçoğlu Vakıf yetkililerinin de bulunduğu bir törenle Sayın Dr. Bülent Dizdarlı’dan almışlardır. Çocuklara karne hediyelerinin de dağıtıldığı böylesi gurur ve mutluluk verici bir günde karne alan çocukların aileleri de duygusal anlar yaşamışlardır.