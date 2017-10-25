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Kemal Saraçoğlu Vakfı ile Temiz Kıbrıs Hareketi yararına konser

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Kemal Saraçoğlu Vakfı ile Temiz Kıbrıs Hareketi yararına konser
Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı ile Temiz Kıbrıs Hareketi yararına cumartesi akşamı Bellapais Manastırı’nda konser düzenleniyor.

Temiz Kıbrıs Hareketi’nin Kültür Dairesi himayelerinde düzenleyeceği “Music on Fire” konseri 20.00’de başlayacak.
Opera, Broadway, Disney, Türkçe ve İngilizce gibi çeşitli pop müziklerinden oluşacak konser, Demetra Mustafaoğlu, Nuri Harun Ateş, Peri Sualp, Önder Cebeci ve Muharrem Cemoğlu gibi isimleri ağırlayacak. Konserde, Balerin Evgenia Zhilskaya da sahne alacak.

Arlinkino Cyprus, konser öncesinde 18.00-19.45 saatleri arasında çocuklar için “kostüm partisi”  düzenleyecek.
Biletler, 50 TL’lik bağış karşılığında Lefkoşa ve Girne’deki Deniz Plaza mağazalarından, Şah Market’ten, Bellapais Manstırı’ndan ve Kemal Saraçoğlu Vakfı’ndan temin edilebilecek.

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