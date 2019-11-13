  • BIST 104.549
  • Altın 270,916
  • Dolar 5,7469
  • Euro 6,3271
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Kemal Saraçoğlu Vakfı Korineum’a teşekkür plaketi takdim etti

» »
Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, Korineum Golf Beach Resort’a, vakfa yaptığı bağıştan dolayı teşekkür plaketi takdim etti.
Kemal Saraçoğlu Vakfı Korineum’a teşekkür plaketi takdim etti

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatörü Övgü İnce, Rukiye Ulusan’ın özel olarak tasarladığı ve kapakları 4 farklı görselden oluşan A5 boyutundaki defterlere sponsor olan Korineum Golf Beach Resort Direktörlerinden Meryem Çerkez Gürtunç’a teşekkür plaketi sundu. 


Kemal Saraçoğlu Vakfı, bağış severlerin, “4 farklı görselden oluşan, A5 boyutunda ve oldukça enerjik ve kullanışlı” diye nitelendirilen defterleri, Atatürk Meydanı, No: 20 Mahkemeler Karşısı Lefkoşa’da bulunan Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı binasından temin edebileceklerini kaydetti. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Genel Tarım Sigortası Fonu beyan alacak13 Kasım 2019 Çarşamba 13:59
  • Güney Kıbrıs dışına çıkan para 465 milyon euro13 Kasım 2019 Çarşamba 13:48
  • RMMO mevzisini mesken edinen evsiz tutuklandı13 Kasım 2019 Çarşamba 13:41
  • Engelli park yerine park etmek isterken sözlü saldırıya uğradı, vatandaşlığını iade etmek istiyor13 Kasım 2019 Çarşamba 13:40
  • KKTC’nin 36. Kuruluş Yıldönümü törenlerle kutlanıyor13 Kasım 2019 Çarşamba 13:21
  • İşyerinde yangın çıktı13 Kasım 2019 Çarşamba 12:53
  • Komitede bugün Cumhurbaşkanlığı ve Ombudsman bütçeleri görüşülüyor13 Kasım 2019 Çarşamba 12:27
  • CTP, Berlin görüşmesi öncesindeki temaslarına DİSİ ziyareti ile devam etti13 Kasım 2019 Çarşamba 12:26
  • Bu gölgelerde elektrikler kesilecek13 Kasım 2019 Çarşamba 12:18
  • ENI-TOTAL’İN İLK sondajı 6’ncı parsel’deki Krono hedefinde13 Kasım 2019 Çarşamba 11:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti