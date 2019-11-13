Kemal Saraçoğlu Vakfı Korineum’a teşekkür plaketi takdim etti

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, Korineum Golf Beach Resort’a, vakfa yaptığı bağıştan dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatörü Övgü İnce, Rukiye Ulusan’ın özel olarak tasarladığı ve kapakları 4 farklı görselden oluşan A5 boyutundaki defterlere sponsor olan Korineum Golf Beach Resort Direktörlerinden Meryem Çerkez Gürtunç’a teşekkür plaketi sundu.



Kemal Saraçoğlu Vakfı, bağış severlerin, “4 farklı görselden oluşan, A5 boyutunda ve oldukça enerjik ve kullanışlı” diye nitelendirilen defterleri, Atatürk Meydanı, No: 20 Mahkemeler Karşısı Lefkoşa’da bulunan Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı binasından temin edebileceklerini kaydetti.