  • BIST 2.459,71
  • Altın 978.395
  • Dolar 16.8322
  • Euro 17.5942
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAYaz Sıcakları Kalp Krizini Tetikliyor!

Kemal Saraçoğlu Vakfı kurban bağışı kabul edecek

» »
Vakıf’tan yapılan açıklamada, “Kanser teşhisi almış çocukların sağlıklarına, eğitimlerine ve sosyal hayatlarına kavuşmaları için destek ve çare olmak isterseniz, kurban bağışlarınızı Kemal Saraçoğlu Vakfı’na yapabilirsiniz.” Denildi.
Kemal Saraçoğlu Vakfı kurban bağışı kabul edecek

Açıklamada, 2001 yılında kanser sürecindeki çocuk ve ailelerine maddi-manevi destek verebilmek için kurulmuş bir hayır kurumu olan  Kemal Saraçoğlu Vakfı’nın   amacının çocukların almış olduğu kanser teşhisi ile başlayan yolculuklarında en doğru, hızlı ve başarılı bir şekilde sağlıklarına, eğitimlerine ve sosyal hayatlarına kavuşmalarına çare olmak olduğu vurgulandı.

Kanser teşhisi almış çocukların ve ailelerinin yanında olan bir hayır kurumu olan Vakfın tüm faaliyetlerini  halktan gelen bağışlarla sürdürebildiğine dikkat çekildi.

Vakıftan yapılan çağrı ise şu şekilde: “Kurban bayramı sebep, bağışım çare olsun diyorsanız,  bağışlarınızı vakfa ait banka hesap numaralarıyla, www.kemalsaracoglu.org/onlinebagis/ adresinden online olarak, Atatürk Meydanı No:20 Mahkemeler Karşısı/ Lefkoşa’da bulunan vakıf binamıza gelerek veya +90 (542) 850 8700 - +90 (542) 880 8700 numaralı telefonlardan vakıf personelimize ulaşarak gerçekleştirebilirsiniz.”

Kemal Saraçoğlu Vakfı Bağış Hesapları ise şöyle: 

Asbank 300010964, Creditwest Bankası 100025333, İktisat Bankası 5132641,  K.T. Kooperatif Merkez Bankası 127072,  Limasol Türk Kooperatif Bankası 200012714, Türk Bankası 0007185310, Türkiye İş Bankası IBAN TR47 0006 4000 0016 8180 5624 00, Yakındoğu Bankası 10-304-0000003598.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Teknecik kapanıyor, Yakıt tamamen bitti!04 Temmuz 2022 Pazartesi 14:47
  • Hürrem Tulga: Üretici ortada bir kazanım ve ileriye gidiş olduğunun farkında04 Temmuz 2022 Pazartesi 12:55
  • KKTC'de Elektrikler Gitti, Kaos Yaşanıyor04 Temmuz 2022 Pazartesi 12:50
  • 2021’de dış ticaret açığı 2 milyar 132 milyon 103 bin dolar oldu04 Temmuz 2022 Pazartesi 12:48
  • Tatar: Tarihi cevaba sevindik04 Temmuz 2022 Pazartesi 12:37
  • Direl:Fuel-oil sıkıntısına bağlı olarak ülke genelinde elektrik kesintileri yaşanıyor04 Temmuz 2022 Pazartesi 12:35
  • 68 Kaza, 1 Ölüm04 Temmuz 2022 Pazartesi 12:33
  • Elektrikler Gitti! Hayat Durdu04 Temmuz 2022 Pazartesi 12:25
  • Toplam 16 Yangın Gerçekleşti04 Temmuz 2022 Pazartesi 12:20
  • Alkole Zam Geldi04 Temmuz 2022 Pazartesi 12:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti