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Kemal Saraçoğlu Vakfı Ürünlerinden Alarak da Katkı Sağlayabilirsiniz

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Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, kanser sürecindeki çocuk ve ailelerine desteklerini sürdürebilmek adına farklı projeler üreterek ve kendisine özgü ürünleri satışa sunarak gelirlerini artırmayı hedeflemektedir.
Kemal Saraçoğlu Vakfı Ürünlerinden Alarak da Katkı Sağlayabilirsiniz

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, kanser sürecindeki çocuk ve ailelerine desteklerini sürdürebilmek adına farklı projeler üreterek ve kendisine özgü ürünleri satışa sunarak gelirlerini artırmayı hedeflemektedir.

 

Bu bağlamda, birbirinden güzel ve kullanışlı ürünler tasarlayarak bağış severlerin beğenisine sunmaktadır. Vakfın ürün kataloğunda şu anda, marketlerde kullanılabilecek doğa dostu özel tasarımlı bez çantalar (tanesi 25TL), rengarenk kupa bardaklar (tanesi 30TL), neşeli görsellerle süslenmiş termoslar (tanesi 30TL), çift katlı koruyucu ve oldukça konforlu maskeler (tanesi 10TL), seperatörlü A5 boyutunda defterler (tanesi 10TL) ve doğum günü, hasta ziyareti ve özel günler için ürettiği A5 boyutundaki “Umut Kartları” (tanesi 25TL) yer almaktadır.

 

Kemal Saraçoğlu Vakfı ürünlerinden almak isteyen bağış severler dilerlerse 20, Atatürk Meydanı Mahkemeler Karşısı Lefkoşa adresinde bulunan vakıf binasından yada online alışveriş sitesi olan nesdersan.com (https://www.nesdersan.com/Kategori/kemal-saracoglu-vakfi) adresinden temin edebilirler. Nesdersan Ticaret yetkilileri, bir yılı aşkın bir süredir vakıf ürünlerinin satışında kargo ücreti de almayarak muhteşem bir sosyal sorumluluk örneğine göstermektedir.

 

Vakıf ürünleri ile ilgili daha fazla bilgi için +90 (542) 850 8700 ve +90 (542) 880 8700 numaralı telefonları arayabilir, www.kemalsaracoglu.org websitesini ziyaret edebilir veya Kemal Saraçoğlu Vakfı yetkililerine sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz.

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