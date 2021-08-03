Kemal Saraçoğlu Vakfı Yararına Fotoğraf Sergisi: “#ShowMeYourMask”

Fotoğraf sanatçısı Fatoş Arabacıoğlu’nun alternatif bakış açısıyla şekillenmiş olan fotoğraf sergisi, pandemi ile günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş maskelerin yer aldığı konseptiyle, sanat severlerle buluşacaktır.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı kurulduğu günden itibaren üye çocuklarına tedavi, ilaç, gıda yardımı, maddi destek, eğitim, psikolojik danışmanlık ve bu gibi daha birçok hizmet vermekte olup, onların ve ailelerinin yaşadıkları problemlere kalıcı çözümler getirebilmek amacıyla çalışmalarını halktan gelen bağışlarla sürdürmektedir. Bu bağlamda, vakıf yararına yapılan etkinlikler çok büyük önem taşımaktadır.

Fotoğraf sanatçısı Fatoş Arabacıoğlu’nun alternatif bakış açısıyla şekillenmiş olan fotoğraf sergisi, pandemi ile günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş maskelerin yer aldığı konseptiyle, sanat severlerle buluşacaktır.

Farklı ülke ve mekanlarda çekilmiş fotoğrafların yer aldığı sergi, 4 Ağustos 2021, Çarşamba günü saat 19:00’da Rüstem Kitabevi Ana Galeri’de açılacaktır. Telsim’in iletişim ve teknoloji sponsorluğunda, The MAS Bros ve Miro Design Room’un desteğiyle açılacak olan “#ShowMeYourMask” isimli sergideki fotoğrafların satışından elde edilecek gelir Kemal Saraçoğlu Vakfı’na bağışlanacaktır.

Kemal Saraçoğlu Vakfı’ndan yapılan açıklamada, içinde bulunduğumuz dönemde maskelerin günlük hayatımızın bir parçası olması birçoğumuz için bunaltıcı olsa da alternatif bir bakış açısıyla yakalanmış karelerden oluşacak serginin oldukça ilginç olacağı ayrıca kanser sürecindeki çocuk ve ailelere destek için organize edilen etkinliklerin önemi vurgulanarak, halkımızı sergiye davet ettikleri dile getirilmiştir.