Kültür Dairesi Müdürlüğü ve Lefkoşa Belediyesi’nin desteklediği ve uluslararası sanatçıların katılacağı Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına “A Night At the Movies –Broadway and Disney” konseri düzenleniyor.