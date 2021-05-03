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Kemal Saraçoğlu Vakfı’dan, “Mis Kokulu Anneler” için Umut Kartı

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Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı kurulduğu günden itibaren kanser sürecindeki çocuk ve ailelerine yardım eli uzatabilmek adına faaliyetlerini halktan gelen bağışlarla sürdürmektedir. 
Kemal Saraçoğlu Vakfı’dan, “Mis Kokulu Anneler” için Umut Kartı

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı kurulduğu günden itibaren kanser sürecindeki çocuk ve ailelerine yardım eli uzatabilmek adına faaliyetlerini halktan gelen bağışlarla sürdürmektedir. 

Kemal Saraçoğlu Vakfı, alternatif bir hediye seçeneği olarak özel günlerde kişilerin sevdiklerine armağan edebileceği "Umut Kartı" satışını sürdürmektedir.

Bu sene 9 Mayıs 2021 Pazar gününe düşün anneler gününde, hem annenize onun ne kadar değerli olduğunu hatırlatmak hem de onun adına bağışta bulunarak kanser sürecindeki çocuklara kucak dolusu bir mutluluk armağan etmeye ne dersiniz?

Kemal Saraçoğlu Vakfı, sizler için güzel mesajlarla hazırladığı A5 boyutundaki “Umut Kartını” bu sene hem baskı haliyle hem de elektronik kart olarak satışa sunmuştur. Kartlar asgari 25TL’lik bağış karşılığında temin edilebilmektedir.

 

Ayrıca vakıf yetkilileri, anneler günü kartının Kemal Saraçoğlu Vakfı’ndan, online alışveriş sitesi “nesdersan.com” adresinden ve e-kartı ise www.kemalsaracoglu.org vakıf kurumsal web sitesinden satışa sunduklarının da müjdesini vermiştir.

Anneler Günü Umut Kartı ile ilgili daha fazla bilgi için +90 (392) 227 0616-17, +90 (542) 850 8700 ve +90 (542) 880 8700 numaralı telefonlardan ve vakfın sosyal medya hesaplarından vakıf yetkililerine ulaşabilir veya Atatürk Caddesi, No: 20 Lefkoşa Mahkemeler Karşısı’nda bulunan vakıf binasından ürünlere erişim sağlayabilirsiniz.

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