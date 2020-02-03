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Kemal Saraçoğlu Vakfı’dan Sevgi Kartı

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Kemal Saraçoğlu Vakfı’dan Sevgi Kartı
Kemal Saraçoğlu Vakfı’dan Sevgi Kartı

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı geçtiğimiz günlerde mevcut ürünlerine "Sevgi Kartı"nı da ekledi.

Konuyla ilgili, Vakıftan yapılan açıklamada, “Sevgiliye alınacak hediyenin ne büyüklüğü ne de tutarı önemlidir. Önemli olan sevginin anlamıdır” denilerek “Sevgi Kartı” ile başkalarına da umut olunabileceği vurgulandı.

Açıklamaya göre, isteyenler A5 boyutunda ve güzel mesajlarla donatılmış “Sevgi Kartı”nı 25TL’lik bağış karşılığında temin ederek, hem sevdiklerinin kalbine sıcak bir dokunuş hem de sevginin muhteşem gücüyle kanser sürecindeki çocuk ve ailelerinin hayatına umut ışığı olabilecek.

Ayrıca, Sevgi Kartı ile ilgili daha fazla bilgiye +90 (392) 227 0616 ve +90 (542) 850 8700 numaralı telefonlardan ve vakıfın sosyal medya hesaplarından vakıf yetkililerine ulaşabilir, veya Atatürk Caddesi, No: 20 Lefkoşa Mahkemeler Karşısı’nda bulunan vakıf binasından tüm ürünlere erişim sağlanabilir.

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