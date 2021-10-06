Genç yaşlı herkesin ağzında dolaşan, çağımızın en büyük rahatsızlıklarından biri de ağrılardır. Özellikle kemik ağrıları ile ilgili şikayetler son zamanlarda bir hayli artmış durumda. Kilo, düzensiz beslenme, spor eksikliği, kazalar ve daha birçok sebepten dolayı yaşanan kemik ağrılarının farklı tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Peki, kemik ağrısına ne iyi gelir?

Pek çok sebepten dolayı ortaya çıkabilen kemik ağrıları oldukça rahatsız edici ağrılardır. Gerek çalışma koşulları gerek fiziksel ve biyolojik sebeplerden kaynaklanan kemik ağrıları her ne kadar zorlayıcı ağrılar olsa da farklı tedavi yöntemleri ile üstesinden gelinen ağrılardır. İşte, kemik ağrılarına dair merak edilenler…

KEMİK AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Kemik ağrısı D vitamini eksikliği, kaza, kemiklerin kırılması, kalsiyum eksikliği ve kanser gibi sebeplerden dolayı yaşanabilmektedir. İşte kemik ağrısına iyi gelen şeyler:

Kemik ağrısının önüne geçebilmek için D vitamini, Omega 3, glukosamin ve kalsiyum açısından zengin gıdalar tüketmek oldukça önemlidir.

Kilo da kemik ağrısının baş düşmanlarından biridir. Bu nedenle kilo vermek kemik ağrılarının giderilmesinde büyük öneme sahiptir.

Ayrıca egzersiz yapmak da kemik ağrısının azalmasında oldukça etkilidir.

Kanser, kaza ve kırık gibi durumlardan kaynaklanan kemik ağrıları için ise tıbbi bir tedavi yöntemi uygulanması gerekmektedir.

KÜREK KEMİĞİ AĞRISI NASIL GEÇER?

Kürek kemiği ağrıları genellikle duruş bozukluğu, devamlı oturarak çalışmak, ters pozisyonda uyumak, yanlış egzersizler yapmak, kas ve tendon yaralanmaları ve ağır yük taşımak gibi sebeplerden ötürü ortaya çıkmaktadır. Kürek kemiği ağrısı genellikle zaman içerisinde kendiliğinden geçer. Ancak düzenli bir şekilde yapılan egzersiz ve yürüyüş kürek kemiği ağrılarının azalmasında büyük etkiye sahiptir. Kürek kemiği ağrısını azaltmak için düzenli uyku ve dinlenme de önemlidir. Ağrıyan bölgenin soğuktan uzak tutulması da işe yarayan tedavi yöntemlerinden biridir.

KALÇA KEMİĞİ AĞRISI NASIL GEÇER?

Özellikle fazla kilo, yanlış beslenmek, yetersiz spor ya da aşırı ve yanlış yapılan egzersizler, hep aynı pozisyonda kalmak, kalça kemiğinde oluşan zedelenmeler gibi sebepler kalça kemiği ağrısana sebep olabilmektedir. Kalça kemiği ağrılarının geçebilmesi için ağrıyan bölgeye buz tedavisi uygulamak önemlidir. Birkaç saatte bir 15 dakika kadar buz uygulamak ağrıların hafifletilmesinde etkili olacaktır. Kalça ağrılarının giderilmesinde ağrıyan bölgeye masaj yapılması da ağrının dağılıp azalmasında işe yarar. Ayağın altına yastık konularak ayakların yükseltilmesi de ağrıların azalması ve kaçla bölgesinde bulunan iltihabın giderilmesinde oldukça etkili bir yöntemdir.

LEĞEN KEMİĞİ AĞRISI NASIL GEÇER?

Bel bölgesine dokunulduğunda hissedilen kemik leğen kemiğidir. İskelet sisteminde bulunan en geniş kemik olma özelliği taşıyan leğen kemiği ağrısı eklem iltihabı, burkulma, kasık fıtığı ağrılarla benzerlik gösterir. Leğen kemiği genellikle kırık, düşme, kaza ve kas zayıflığı nedenleriden dolayı ortaya çıkmaktadır. Leğen kemiği ağrılarında genellikle antibiyotik tedavisi önerilmektedir. Kas zayıflığından dolayı da leğen kemiğinde ağrılar meydana geldiğinden kasları güçlendirmek için egzersiz yapmak leğen kemiği ağrılarına iyi gelecektir.

KAVAL KEMİĞİ AĞRISI NASIL GEÇER?

Kaval kemiği ağrısı dizin altından başlayıp ayağa kadar devam eden ağrıdır. Bu ağrı daha çok sporcularda görülse de hareketsiz kalan vücudun ısınmadan yaptığı egzersizler sonucunda da ortaya çıkmaktadır. Kaval kemiği ağrısı ağır spor sonucunda sıkça görülebilen bir ağrıdır. Bir süre istirahat etmek ağrıların kendiliğinden geçmesi için yeterlidir. Ancak ağrıyan bölgeye masaj yapmak ve buz tedavisi uygulamak da ağrının hafiflemesine yardımcı olur. Kaval kemiği ağrısı kemik erimesi, tümör ve çatlak gibi durumlardan dolayı da ortaya çıkabileceğinden ağrılar geçmediği takdirde bir doktora gösterilmesinde fayda vardır.

KÖPRÜCÜK KEMİĞİ AĞRISI NASIL GEÇER?

Köprücük kemiği; kürek kemiği ile iman tahtası ortasında bulunan ve birbirini birleştiren bir kemiktir. Köprücük kemiği ağrıları hem kendinden hem de etrafındaki eklemlere ait rahatsızlıklardan dolayı oluşabilmektedir. Köprücük kemiği ağrıları kırık ve çatlaklardan, nadiren de olsa boyun fıtığı ve kas yırtığından dolayı olabilmektedir. Ayrıca uzun süre oturarak çalışmak, genetik bir rahatsızlık, duruş bozukluğu, devamlı sporla uğraşmak, düzensiz uyku, sırt ve bel bölgesinde hasar oluşumu gibi sebepler de köprücük kemiğinde ağrıya sebep olabilmektedir. Köprücük kemiği ağrılarının giderilmesi için kilo vermek, düzenli spor yapmak ve düzenli beslenmek çok önemlidir. Bunlar dışında fizik tedavi ve ağrı kesici ilaçlar da hastalığın tedavisi için tercih edilen yöntemlerdir.

KEMİK AĞRISI, HALSİZLİK VE YORGUNLUK NEDENLERİ

Kemik ağrısı, halsizlik ve yorgunluğun birçok sebebi olabilmektedir. Vücuda alınan darbe ve travmatik olaylar, kemiklerdeki çatlak ve kırıklar kemik ağrılarına sebep olabilmektedir. D vitamini, kalsiyum ve diğer tüm vitamin ve mineral eksikliği kemik ağrısına sebep olur ve aynı zamanda halsizlik yapar. Düzensiz uyku, hareketsizlik, yanlış beslenme şekilleri de yorgunluk ve halsizliğin baş sebeplerindendir. Özellikle havaların soğuması kemik ve kas ağrılarına neden olur bu da halsizlik ve yorgunluğu beraberinde getirir.